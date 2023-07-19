https://sputniknews.com.tr/20230719/hollywooddaki-greve-ingiltereden-destek--1073694394.html

Hollywood'daki greve İngiltere'den destek

Hollywood'daki greve İngiltere'den destek

Grevde olan Hollywood senaristlerine bir destek de İngiltere'den geldi. Ülkedeki oyuncular birliği Equity, grevdeki meslektaşlarına destek amacıyla iki gösteri... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T11:05+0300

2023-07-19T11:05+0300

2023-07-19T11:05+0300

yaşam

hollywood

amerikan senaristler birliği

grev

gösteri

protesto gösterisi

protesto

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İngiltere'deki oyuncular birliği Equity, Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevini desteklemek için Cuma günü iki miting düzenleyeceğini duyurdu.Equity'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: İki gösterinin eş zamanlı olarak düzenleneceği belirtilirken, birinin BBC'nin önemli bir üssünün bulunduğu Manchester'daki Media City'de, diğerinin ise Londra'nın sinema merkezi Leicester Meydanı'nda olacağı bildirildi. Miting planlarının ayrıntılarıyla açıklandığı internet sitesinde yayınlanan açıklamada ise "Mücadelelerinde arkadaşlarımız ile sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz ve İngiltere'nin grevi kırmak veya baltalamak için bir arka kapı olmasına izin vermeyeceğiz" denildi.İngiltere'de yaklaşık 50 bin üyesi bulunan Equity, 13 Temmuz'daki tarihi grevin ardından SAG-AFTRA ile dayanışmasını sunan ilk kuruluşlar arasında yer almıştı.Organizasyon, Hollywood'daki grevle dayanışma amacıyla mitingler düzenleyebilse de, Birleşik Krallık mevzuatına göre bir sempati grevi çağrısı yapması yasa dışı.

https://sputniknews.com.tr/20230714/galayi-bir-anda-terk-ettiler-oppenheimer-film-ekibi-greve-gitti-1073544275.html

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