https://sputniknews.com.tr/20230719/hollywooddaki-greve-ingiltereden-destek--1073694394.html
Hollywood'daki greve İngiltere'den destek
Hollywood'daki greve İngiltere'den destek
Grevde olan Hollywood senaristlerine bir destek de İngiltere'den geldi. Ülkedeki oyuncular birliği Equity, grevdeki meslektaşlarına destek amacıyla iki gösteri... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T11:05+0300
2023-07-19T11:05+0300
2023-07-19T11:05+0300
yaşam
hollywood
amerikan senaristler birliği
grev
gösteri
protesto gösterisi
protesto
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İngiltere'deki oyuncular birliği Equity, Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevini desteklemek için Cuma günü iki miting düzenleyeceğini duyurdu.Equity'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: İki gösterinin eş zamanlı olarak düzenleneceği belirtilirken, birinin BBC'nin önemli bir üssünün bulunduğu Manchester'daki Media City'de, diğerinin ise Londra'nın sinema merkezi Leicester Meydanı'nda olacağı bildirildi. Miting planlarının ayrıntılarıyla açıklandığı internet sitesinde yayınlanan açıklamada ise "Mücadelelerinde arkadaşlarımız ile sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz ve İngiltere'nin grevi kırmak veya baltalamak için bir arka kapı olmasına izin vermeyeceğiz" denildi.İngiltere'de yaklaşık 50 bin üyesi bulunan Equity, 13 Temmuz'daki tarihi grevin ardından SAG-AFTRA ile dayanışmasını sunan ilk kuruluşlar arasında yer almıştı.Organizasyon, Hollywood'daki grevle dayanışma amacıyla mitingler düzenleyebilse de, Birleşik Krallık mevzuatına göre bir sempati grevi çağrısı yapması yasa dışı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/galayi-bir-anda-terk-ettiler-oppenheimer-film-ekibi-greve-gitti-1073544275.html
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hollywood, amerikan senaristler birliği, grev, gösteri, protesto gösterisi, protesto
hollywood, amerikan senaristler birliği, grev, gösteri, protesto gösterisi, protesto
Hollywood'daki greve İngiltere'den destek
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Grevde olan Hollywood senaristlerine bir destek de İngiltere'den geldi. Ülkedeki oyuncular birliği Equity, grevdeki meslektaşlarına destek amacıyla iki gösteri düzenleyeceğini duyurdu.
İngiltere'deki oyuncular birliği Equity, Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevini desteklemek için Cuma günü iki miting düzenleyeceğini duyurdu.
Equity'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kardeş sendikamız ABD'de grevde, adil bir sözleşme için mücadele ediyor ve burada Birleşik Krallık'ta karşılaştığımız sorunların aynılarıyla karşı karşıyalar. Dayanışmamızı sergilemek ve patronlara sendikaların bu mücadeleyi kazanmaya hazır olduğunu göstermek için 21 Temmuz Cuma günü saat 12.00'de bize katılın!"
İki gösterinin eş zamanlı olarak düzenleneceği belirtilirken, birinin BBC'nin önemli bir üssünün bulunduğu Manchester'daki Media City'de, diğerinin ise Londra'nın sinema merkezi Leicester Meydanı'nda olacağı bildirildi.
Miting planlarının ayrıntılarıyla açıklandığı internet sitesinde yayınlanan açıklamada ise "Mücadelelerinde arkadaşlarımız ile sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz ve İngiltere'nin grevi kırmak veya baltalamak için bir arka kapı olmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
İngiltere'de yaklaşık 50 bin üyesi bulunan Equity, 13 Temmuz'daki tarihi grevin ardından SAG-AFTRA ile dayanışmasını sunan ilk kuruluşlar arasında yer almıştı.
Organizasyon, Hollywood'daki grevle dayanışma amacıyla mitingler düzenleyebilse de, Birleşik Krallık mevzuatına göre bir sempati grevi çağrısı yapması yasa dışı.