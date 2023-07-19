https://sputniknews.com.tr/20230719/fransada-eylemler-nedeniyle-700den-fazla-kisi-hapis-cezasina-carptirildi-1073697415.html

Fransa'da eylemler nedeniyle 700'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı

Fransa'da eylemler nedeniyle 700'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı

Fransa Adalet Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan eylemlerde 700'den fazla kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T11:31+0300

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fransa

eric dupond-moretti

eylem

protesto

protesto gösterisi

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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, geçen ayın sonlarında Fransa'da meydana gelen isyanlar nedeniyle 700'den fazla kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bakan, konuyla ilgili RTL radyosuna yaptığı açıklamada yargıçların 'kesin' kararlarına övgüde bulunarak, "Sert ve sistematik bir yanıt verilmesi, ulusal düzenin yeniden sağlanması çok önemliydi" ifadelerini kullandı.Ülke geneline yayılan eylemler, özel polis güçleri ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 45 bin güvenlik kuvveti mensubunun seferber edilmesiyle 4 gün ve gece süren şiddetli çatışmaların ardından bastırıldı.Dupond-Moretti ayrıca, mahkemelerin caydırıcı olarak sert cezalar vermeleri yönündeki çağrılara öncülük etmişti. Öte yandan, bazı mahkemeler de, birikmiş davaları halletmek için çatışmaların olduğu hafta sonu boyunca açık kalmıştı.Eylemler nedeniyle gözaltına alınan 3 bin 700'den fazla kişinin ortalama yaşının ise 17 olduğu tespit edilmişti.Böylelikle, hapis cezasına çarptırılanların sayısı, 400 hapis kararıyla 2005'te kaydedilen rakamı da geride bıraktı.

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