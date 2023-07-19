https://sputniknews.com.tr/20230719/finlandiya-turkudaki-rus-baskonsoloslugunu-kapatacak-1073727036.html
Finlandiya, Turku’daki Rus başkonsolosluğunu kapatacak
Finlandiya, Turku’daki Rus başkonsolosluğunu kapatacak
Finlandiya, Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık Rusya’nın Turku Başkonsolosluğu’nun faaliyetine 1 Ekim’den itibaren... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T19:11+0300
2023-07-19T19:11+0300
2023-07-19T19:11+0300
dünya
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başkonsolosluk
avrupa
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Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Finlandiya, Turku’daki başkonsolosluğun faaliyeti için Rusya’ya verilen onayı 1 Ekim 2023’te geri çekecek. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili Rusya Büyükelçisini bilgilendirdi” ifadesine yer verildi.Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün bugün hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Rusya’nın Mariehamn Başkonsolosluğu’nu da görüştüğü ifade edildi.
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finlandiya, rusya, başkonsolosluk, avrupa
finlandiya, rusya, başkonsolosluk, avrupa
Finlandiya, Turku’daki Rus başkonsolosluğunu kapatacak
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Finlandiya, Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık Rusya’nın Turku Başkonsolosluğu’nun faaliyetine 1 Ekim’den itibaren son verme kararını aldı.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Finlandiya, Turku’daki başkonsolosluğun faaliyeti için Rusya’ya verilen onayı 1 Ekim 2023’te geri çekecek. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili Rusya Büyükelçisini bilgilendirdi” ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün bugün hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Rusya’nın Mariehamn Başkonsolosluğu’nu da görüştüğü ifade edildi.