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Edirne'de meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi
Edirne'de meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi
Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan kentten ayrılmadığı eşsiz tat tava ciğere 180 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Kentteki esnafın birçoğu 'işletmeyi... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:10+0300
2023-07-19T10:10+0300
ekonomi
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tavan fiyat
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Edirne’de gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyat sınırı getirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığı karara göre, kentte ciğerin porsiyon fiyatı en fazla 180 lira olabilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğerciler 180 liradan satmaya başladı. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 140 liradan satma kararı aldı.'Kazançlarımızı düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız'Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, “İşletmeyi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor. Ciğerin başkenti Edirne’de herkes ciğeri rahat yemeli. Ciğeriyle ünlü bir kentte fiyat pahalılığı nedeniyle ciğer yenilmezse bu ayıp olur” açıklamasında bulundu.Bir başka ciğerci esnafı Kemal İmrak da, “Kazançlarımızı biraz daha düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız. Şu an tarife 180 lira olmasına rağmen ben ve diğer esnaf arkadaşların çoğu 140 liradan satıyor, son demine kadar böyle gidecek. Ciğere 180 lira tarife vermekle hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Zammı duyan sakatatçı da bu kez ciğere zam yapacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/edirnede-tava-cigerine-tavan-fiyat-getirildi-1065887583.html
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edirne, tavan fiyat, gıda fiyatları
edirne, tavan fiyat, gıda fiyatları

Edirne'de meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi

10:10 19.07.2023
© İHA / ŞENER URFAEdirne'de meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi
Edirne'de meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / ŞENER URFA
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Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan kentten ayrılmadığı eşsiz tat tava ciğere 180 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Kentteki esnafın birçoğu 'işletmeyi de vatandaşı da düşünerek 'az kazançla devam etmeliyiz' diyerek tava ciğeri tarifenin altında, 140 liradan satma kararı aldı.
Edirne’de gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyat sınırı getirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığı karara göre, kentte ciğerin porsiyon fiyatı en fazla 180 lira olabilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğerciler 180 liradan satmaya başladı. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 140 liradan satma kararı aldı.

'Kazançlarımızı düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız'

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak, “İşletmeyi düşünürken biraz da vatandaşı düşünmek gerekiyor. Ciğerin başkenti Edirne’de herkes ciğeri rahat yemeli. Ciğeriyle ünlü bir kentte fiyat pahalılığı nedeniyle ciğer yenilmezse bu ayıp olur” açıklamasında bulundu.
Bir başka ciğerci esnafı Kemal İmrak da, “Kazançlarımızı biraz daha düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız. Şu an tarife 180 lira olmasına rağmen ben ve diğer esnaf arkadaşların çoğu 140 liradan satıyor, son demine kadar böyle gidecek. Ciğere 180 lira tarife vermekle hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Zammı duyan sakatatçı da bu kez ciğere zam yapacak” dedi.
ciğer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
YAŞAM
Edirne'de tava ciğerine tavan fiyat getirildi
18 Ocak, 18:36
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