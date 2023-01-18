https://sputniknews.com.tr/20230118/edirnede-tava-cigerine-tavan-fiyat-getirildi-1065887583.html

Edirne'de tava ciğerine tavan fiyat getirildi

Edirne'de tava ciğerine tavan fiyat getirildi

Edirne'de fiyatı artmasıyla sürekli gündeme gelen meşhur tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:36+0300

2023-01-18T18:36+0300

2023-01-18T18:36+0300

yaşam

ciğer

edirne

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Edirne'de gastronomi turizmin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerinin son aylarda artan fiyatı, ciğerciler ve onların kayıtlı olduğu odalar arasında tartışma konusu oldu. Ciğerci esnafı artan elektrik, gaz, yağ, un gibi giderleri neden gösterip bağlı bulundukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yaklaşık 4 ay önce, porsiyonu 75 liraya sattıkları ciğeri, 90 liraya satmak için zam talebinde bulundu. Kentte iki kurum da talebi geri çevirip tarifelere zam yapmadı. Bunun üzerine bazı ciğerciler, fiyat tarifelerinde olmamasına rağmen ciğerin porsiyonunu tarifede yazan 75 lira yerine 90 liradan satmaya başladı. Yaklaşık 3 aydır zam isteyen ciğercilere, geçen hafta Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden zam kararı çıktı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu ciğercilere 120 lira tavan fiyatı uygulamasıyla tarife belirlerken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de 75 liradan satılan ciğerin porsiyonunu aynı tarifeden 120 liraya yükseltti.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentin meşhur ciğerine 120 lira tavan fiyatı belirlediklerini belirterek, "Edirne ciğerinin fiyatı diye bir şey yok. Bunun adını doğru koyalım. Ciğeri tek başlık altında toplayamayız. Ciğercinin bir tanesi var; önüme koyduğu masa, tabak, çatal, sunum, dükkânın ferahlığı, 50 kişilik bir salona 10 tane personel koymuş. Diğeri 20 metrekare yer, 1 kişi ile çeviriyor. Misafir geldiğinde insanlar iyi yerlere gitmeye bakıyor. Kalite olarak hepsi aynı. Bütün ciğerciler 'A kalite' iş yapıyor. Edirne’de kötü ciğer yapan bir ciğerci yok. Ancak tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve tavan fiyatı verdik. Ama bazı ciğerciler, küçük dükkânı olanlar 90 TL’ye, 80 TL’ye satar. Buna hiçbir itirazımız olmaz, kızmayız da. Herkes istediği fiyattan satabilir, serbest piyasa ekonomisi. Bu yüzden ciğere ve köfteye en yüksek fiyatı, tavan fiyat olarak belirledik ve ilgili meslek komitemizden, yönetimimizden, meclisimizden geçti" dedi.'Herkes bütçesine uygun yerde ciğeri tüketebilir'Kentte ciğerin porsiyon tavan fiyatının 120 lira olduğunu fakat 80 liraya da satıldığını belirten Irmak, "Ciğerin tavan fiyatı 120 TL ama 90 TL’ye, 80 TL’ye de satan var. Herkes bütçesine uygun yerde ciğeri tüketebilir. Ciğer için fazla bir fiyat değil. Bundan 30 yıl önce ciğer, et olarak tezgahta satılamayacak, sakatat tabir edilen bir üründü. Etin kilosu 10 TL iken ciğerin kilosu 5 TL idi. Ama şimdi etin kilosu 200 TL, ciğerin kilosu 250 TL oldu. Ciğercilerin maliyetlerini ilgili meslek komitesi düşündü. Sadece buna endekslememek lazım. Sunum, dükkana yapılan yatırım; bunların hepsi bir konsept. O konsepte bu parayı veriyoruz. Bir misafirimiz geldiğinde en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. 3 masalı bir esnaf ciğercisine misafir götüremeyiz. Onun için tavan fiyatı belirledik. Alt fiyat kullanacaklara saygımız sonsuz. İstedikleri fiyattan satabilirler" diye konuştu.Edirneli ciğerci esnafı Erdal Akgün, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1 porsiyon ciğer için 120 TL fiyat verdiğini belirterek, "Biz 1 ay önce 95 TL yapmıştık. Şu anda 95 TL’den devam ediyoruz. 120 TL yapmaya da gönlümüz razı değil. Bir anlamda da 120 TL yapmaya utanıyorum. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Elektrik parası, bu işletmeleri çökertmiş durumda. Doğal gaz ve elektrik, esnafın canını yakıyor. Ayakta durmak mümkün değil. Girdiler pahalandı. 1 tane işçinin maliyeti, yemesi, içmesi 16-17 bin TL. Biz, çalışanımızdan hiçbir şeyi esirgemiyoruz, kendimizden ayırmıyoruz. Böyle de olunca maliyetler artıyor. Bu iş iyiye gitmiyor" ifadelerini kullandı.Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak da kendilerinin henüz zamlı tarifeye geçmediklerini belirterek, "Bizde ciğer fiyatı şu anda 75 TL. Daha zam yapmadık. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası zam ile ilgili bir karar aldı ve 120 TL olarak çıktı. Lokantacılar Odası kararını aldı, tarifemizin matbaadan çıkmasını bekliyoruz. Yeni tarifeye göre; bizim de bağlı olduğumuz oda, Edirne Lokantacılar Odası, ciğerin porsiyonuna 120 TL olarak karar vermiş. Artık Edirne ciğerini bütün dünya tanıyor. Sanırım arz talep meselesi. Talep olunca arza geldiğimizde fiyatları biraz değiştiriyor olabilir. Yurt dışından ve yurt içinden gelen yerli ve yabancı turist sayılarının artması, bundan dolayı talep olduğu için fiyatlar genelde böyle olmuyor mu? Bizim maliyetimiz yükseldiği için zam talebinde bulunuyoruz. O yüzden fiyatlar buraya çıktı. Tarife çıktıkça bizim aldığımız ürünlere de zam geliyor" dedi

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