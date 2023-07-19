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https://sputniknews.com.tr/20230719/biden-ve-herzog-israildeki-tartismali-yargi-reformu-ile-iran-ve-filistini-gorustu-1073685941.html
Biden ve Herzog, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu ile İran ve Filistin'i görüştü
Biden ve Herzog, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu ile İran ve Filistin'i görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu, İran ve... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T04:40+0300
2023-07-19T04:40+0300
dünya
abd
joe biden
israil
isaac herzog
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, liderlerin, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi ve bu ülkenin Rusya ile gelişen savunma ortaklığı karşısında gelişmiş bir koordinasyonun sağlanması dahil 'ortak endişeleri' masaya yatırdıkları belirtildi.Açıklamada, Biden ve Herzog'un İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusunda 'fikir birliğine dayalı yaklaşımın gerekliliğini' de ele aldıkları aktarıldı.İkilinin, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve gıda güvensizliği gibi küresel sorunlar karşısında teknoloji tabanlı çözümler geliştirmek için süregelen işbirliğini görüştükleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Başkan Biden, İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili, kalıcı ve adil bir barış için en iyi yol olan, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm yolunu sürdürme ve İsrailliler ile Filistinlilere eşit özgürlük, refah ve güvenlik tedbirleri sağlama taahhüdünü yineledi. Başkan, Batı Şeria'daki güvenlik ve ekonomik durumu iyileştirmek ve terör eylemlerini önlemek için ek önlemler alma yönündeki gerekliliği vurguladı."Açıklamada, liderlerin daha barışçıl ve müreffeh bir Ortadoğu için İsrail'in bölgesel entegrasyonunu ilerletme konusundaki fırsatları da gözden geçirdikleri bildirildi.ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Ulusal Stratejisi'ne atıfta bulunulan açıklamada, liderlerin antisemitizmle mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları bilgisi de paylaşıldı.Açıklamada, ayrıca liderlerin Herzog'un, babası Haim Herzog'un 35 yıl önce yaptığı konuşmanın ardından İsrail'in kuruluşunun 75. yıldönümünü anmak için bugün ABD'de Kongresi'nin ortak oturumunda milletvekillerine hitap edecek olmasının ikili ilişkiler açısından önemini görüştükleri aktarıldı.'Harika bir görüşme gerçekleştirdik'Herzog da görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden ile 'harika' bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Biden ile İran'ın nükleer silah edinmesi ve Hizbullah'a karşı operasyonlar konularını görüştüklerini kaydeden Herzog, 'İsrail'in iç meselesi yargı reformuyla' ilgili tartışmaları da ele aldıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230718/biden-koltuga-geri-donmesinden-7-ay-sonra-netanyahuyu-abdye-davet-etti--1073674483.html
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abd, joe biden, israil, isaac herzog

Biden ve Herzog, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu ile İran ve Filistin'i görüştü

04:40 19.07.2023
© AAABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu, İran ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, liderlerin, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi ve bu ülkenin Rusya ile gelişen savunma ortaklığı karşısında gelişmiş bir koordinasyonun sağlanması dahil 'ortak endişeleri' masaya yatırdıkları belirtildi.
Açıklamada, Biden ve Herzog'un İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusunda 'fikir birliğine dayalı yaklaşımın gerekliliğini' de ele aldıkları aktarıldı.
İkilinin, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve gıda güvensizliği gibi küresel sorunlar karşısında teknoloji tabanlı çözümler geliştirmek için süregelen işbirliğini görüştükleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Başkan Biden, İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili, kalıcı ve adil bir barış için en iyi yol olan, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm yolunu sürdürme ve İsrailliler ile Filistinlilere eşit özgürlük, refah ve güvenlik tedbirleri sağlama taahhüdünü yineledi. Başkan, Batı Şeria'daki güvenlik ve ekonomik durumu iyileştirmek ve terör eylemlerini önlemek için ek önlemler alma yönündeki gerekliliği vurguladı."
Açıklamada, liderlerin daha barışçıl ve müreffeh bir Ortadoğu için İsrail'in bölgesel entegrasyonunu ilerletme konusundaki fırsatları da gözden geçirdikleri bildirildi.
ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Ulusal Stratejisi'ne atıfta bulunulan açıklamada, liderlerin antisemitizmle mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları bilgisi de paylaşıldı.
Açıklamada, ayrıca liderlerin Herzog'un, babası Haim Herzog'un 35 yıl önce yaptığı konuşmanın ardından İsrail'in kuruluşunun 75. yıldönümünü anmak için bugün ABD'de Kongresi'nin ortak oturumunda milletvekillerine hitap edecek olmasının ikili ilişkiler açısından önemini görüştükleri aktarıldı.

'Harika bir görüşme gerçekleştirdik'

Herzog da görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden ile 'harika' bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Biden ile İran'ın nükleer silah edinmesi ve Hizbullah'a karşı operasyonlar konularını görüştüklerini kaydeden Herzog, 'İsrail'in iç meselesi yargı reformuyla' ilgili tartışmaları da ele aldıklarını belirtti.
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