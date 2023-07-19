https://sputniknews.com.tr/20230719/baeli-bakan-zeyoudi-turkiye-iliskilerimizin-en-hizli-gelistigi-ulke-haline-geldi-1073735362.html

BAE'li Bakan Zeyoudi: Türkiye ilişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi

BAE'li Bakan Zeyoudi: Türkiye ilişkilerimizin en hızlı geliştiği ülke haline geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye'nin, BAE'nin ilişkilerinin en hızlı geliştiği ülke... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T23:09+0300

2023-07-19T23:09+0300

2023-07-19T23:09+0300

dünya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ortadoğu

suudi arabistan

katar

bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen BAE-Türkiye İş Forumu'nda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık sektörleri olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.Forumun kapanış oturumunda konuşan BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zeyoudi, son dönemde iki ülke arasında yapılan anlaşmalar sonrası ilişkilerin hızla ilerlediğini ve yeni ufukların açıldığını söyledi.Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin çok büyük ivme kazandığını dile getiren Zeyoudi, şöyle devam etti:'Size karşı çok pozitif bir bakış açımız var'Zeyoudi, Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Türkiye'yi ülkemize davet etmek istiyorum. Sürdürülebilir büyümemizde bizimle ortak olması için davet ediyoruz. Çünkü size karşı çok pozitif bir bakış açımız var" diye konuştu.Karşılıklı yatırımlar ve işbirliklerini daha da artırabileceklerini dile getiren Zeyoudi, "Bu da iki dost ülkenin ortak büyümesini sağlayabilir. Ülkelerimiz arasında çok önemli ortaklıklar var. 'Aynı vizyona sahibiz' diyebiliriz. İki ülkenin de çok güzel etkileri var. Dünya genelinde de uluslararası ortaklıkta bu etkileri uluslararası anlamda görebiliriz hem ekonomik hem de politik olarak" dedi.Bakan Zeyoudi, bugün 50,7 milyar dolarlık anlaşmalara imza attıklarını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke halkına hayırlı olmasını diledi.

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, ortadoğu, suudi arabistan, katar, bae mali işlerden sorumlu devlet bakanı ubeyd humeyd et tayir, mehmet şimşek