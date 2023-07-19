https://sputniknews.com.tr/20230719/bakan-simsek-baenin-turkiyeye-devam-eden-guclu-destegi-icin-minnettariz-1073733121.html

Bakan Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

Bakan Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50.7 milyar dolar değerindeki anlaşmaya ilişkin "İhracat finansmanı, deprem... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T22:15+0300

2023-07-19T22:15+0300

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türkiye

mehmet şimşek

bae

türkiye

anlaşma

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye ile BAE arasında imzalanan anlaşmayla ilgili bir paylaşımda bulundu.Bakan Şimşek paylaşımında “Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/iletisim-baskanligi-turkiye-ile-bae-arasinda-507-milyar-dolarlik-anlasma-imzalandi-1073730060.html

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