https://sputniknews.com.tr/20230719/antalyada-ulasima-yuzde-56-zam-1073730998.html

Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam

Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam

Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T20:46+0300

2023-07-19T20:46+0300

2023-07-19T20:46+0300

türkiye

antalya

zam

toplu ulaşım

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.Tam ücret 15 TLBöylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.'17 TL olmasını istedik'Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı belirtildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/ankarada-toplu-ulasima-zam-1073665912.html

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