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https://sputniknews.com.tr/20230719/antalyada-ulasima-yuzde-56-zam-1073730998.html
Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam
Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam
Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T20:46+0300
2023-07-19T20:46+0300
türkiye
antalya
zam
toplu ulaşım
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.Tam ücret 15 TLBöylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.'17 TL olmasını istedik'Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı belirtildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ankarada-toplu-ulasima-zam-1073665912.html
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antalya, zam, toplu ulaşım
antalya, zam, toplu ulaşım

Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam

20:46 19.07.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜNAntalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL'ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL'ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL'ye yükseldi.
Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL'ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL'ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL'ye yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL’ye yükseldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.
Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Tam ücret 15 TL

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.

'17 TL olmasını istedik'

Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı belirtildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” dedi.
EGO - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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