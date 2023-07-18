https://sputniknews.com.tr/20230718/zelenskiy-guterresle-karadeniz-uzerinden-tahil-sevkiyatini-konustum-1073668699.html
Zelenskiy: Guterres'le Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını konuştum
Zelenskiy: Guterres'le Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını konuştum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T16:43+0300
2023-07-18T16:43+0300
2023-07-18T16:43+0300
ukrayna krizi
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tahıl sevkiyatı
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ikili görüşme
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birleşmiş milletler (bm)
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Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Guterres'le Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını konuştuklarını belirterek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.Zelenskiy, gıda güvenliğini ve Karadeniz'deki güzergahlar üzerinden gıda ürünlerini sevkiyatını yeniden tesis etmek için sorumlu ülkelerle çalışma konusunda Guterres'le mutabakat sağladıklarını anlattı.Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-tahil-anlasmasinin-uygulandigi-bolge-kiev-rejimi-tarafindan-askeri-amaclarla-kullaniliyor-1073657674.html
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tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, vladimir zelenskiy, guterres, görüşme, ikili görüşme, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, vladimir zelenskiy, guterres, görüşme, ikili görüşme, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
Zelenskiy: Guterres'le Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını konuştum
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Guterres'le Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını konuştuklarını belirterek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.
Zelenskiy, gıda güvenliğini ve Karadeniz'deki güzergahlar üzerinden gıda ürünlerini sevkiyatını yeniden tesis etmek için sorumlu ülkelerle çalışma konusunda Guterres'le mutabakat sağladıklarını anlattı.
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.