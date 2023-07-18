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Uzmanı uyardı: '1 haftadan uzun süren kol ağrılarını hafife almayın'
Uzmanı uyardı: '1 haftadan uzun süren kol ağrılarını hafife almayın'
Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek; “1... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T13:50+0300
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yaşam
ağrı
ağrı kesici
sağ kol
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Kol ağrılarının çok çeşitli sebepleri olabildiğine işaret eden Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrıları hakkında önemli açıklamalarda bulun. Dr. Güre, “Son dönemde kol ağrısı şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Kol ağrısının birçok sebebi olabilir. Boyun kısmında bir fıtık veya kireçlenmeden dolayı sinir basısına bağlı olarak kola inen bir ağrı olabilir. Başla omuz arasında bir sinir sıkışması sonucu tüm kolda yaygın bir ağrı hatta bazen şişlik veya renk değişiminin görüşebildiği durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir sıkış sendromu oluşabilir. Omuz seviyesindeki ağrılar genellikle dirseğe kadar uzanan kol ağrılarına neden olabilir. İlerlerse hareket güçlüğüne neden olabilir. Direk ekleminde yaşanan bir ağrı olursa dışta olursa ‘Tenisçi dirseği’, içte olursa ‘Golfçü dirseği’ dediğimiz hadiseler yaşanabilir. Kolun daha aşağılarda bir takım sinir ve damarlarla ilgili sıkıntılar veya basılar söz konusu olabilir. Bilek bölgesinde sinir sıkışmaları veya fazla kullanmaya bağlı ağrılar olabilir. Ellerde de iltihaplı veya diğer türlü romatizma kaynaklı ağrılar olabilir. Vücudumuzu bölge bölge inceleyecek olursak, farklı farklı kaynaklar nedeniyle kol ağrıları ortaya çıkmaktadır” dedi.'Ağrının kaynağı organ rahatsızlıkları olabilir'Kol ağrıların bazen iç organ rahatsızlıklarından kaynaklı olarak da ortaya çıkabildiğine işaret eden Dr. Selcen Güre, “Sol kolda yaşanan ağrıların ayırt edici tanısı büyük önem taşıyor. Kas iskelet sisteminden kaynaklanana bir kol ağrısı mı yoksa kalp akciğer gibi organlardan kolumuza yansıyan bir ağrıdan mı bahsedildiğinin ayırt edilmesi gerekiyor. Eğer kalple ilgili bir sıkıntı olduğu düşünülüyorsa bunun branş hekimi tarafından kalp enzimiyle ya da EKG ile ayırt edilmesi lazım. Akciğerle ilgili ciddi bir sıkıntı ya da tümör gibi olumsuzluklar düşünmüyorsak, o zaman kas, iskelet veya sinir sistemi kaynaklı bir ağrı olduğunu varsayabiliriz. Kollarda kolun tamamını içerisine alan, dirsek üstü veya dirsek altını içerisine alacak şekilde kolun yarısında görülen ağrılar olabilir. Ağrının nerede olduğu, sebebin belirlenmesi ve sonuca ulaşılabilmesi için önem arz ediyor” şeklinde konuştu.'1 haftadan fazla süren ağrılar için hekime başvurun'Kol ağrılarının tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Selcen Güre, şu uyarılarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230705/bakan-kocadan-kirim-kongo-kanamali-atesi-hastaligina-iliskin-uyari-1073215807.html
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ağrı, ağrı kesici, sağ kol
ağrı, ağrı kesici, sağ kol

Uzmanı uyardı: '1 haftadan uzun süren kol ağrılarını hafife almayın'

13:50 18.07.2023
© AATürkiye manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR ve tomografi çekiminde yine dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
Türkiye manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR ve tomografi çekiminde yine dünyada ilk sıralarda yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek; “1 haftayı geçen tek veya çift taraflı ağrı varsa hekime başvurup sebebini ortaya koymak gerekir” dedi.
Kol ağrılarının çok çeşitli sebepleri olabildiğine işaret eden Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrıları hakkında önemli açıklamalarda bulun. Dr. Güre, “Son dönemde kol ağrısı şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Kol ağrısının birçok sebebi olabilir. Boyun kısmında bir fıtık veya kireçlenmeden dolayı sinir basısına bağlı olarak kola inen bir ağrı olabilir. Başla omuz arasında bir sinir sıkışması sonucu tüm kolda yaygın bir ağrı hatta bazen şişlik veya renk değişiminin görüşebildiği durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir sıkış sendromu oluşabilir. Omuz seviyesindeki ağrılar genellikle dirseğe kadar uzanan kol ağrılarına neden olabilir. İlerlerse hareket güçlüğüne neden olabilir. Direk ekleminde yaşanan bir ağrı olursa dışta olursa ‘Tenisçi dirseği’, içte olursa ‘Golfçü dirseği’ dediğimiz hadiseler yaşanabilir. Kolun daha aşağılarda bir takım sinir ve damarlarla ilgili sıkıntılar veya basılar söz konusu olabilir. Bilek bölgesinde sinir sıkışmaları veya fazla kullanmaya bağlı ağrılar olabilir. Ellerde de iltihaplı veya diğer türlü romatizma kaynaklı ağrılar olabilir. Vücudumuzu bölge bölge inceleyecek olursak, farklı farklı kaynaklar nedeniyle kol ağrıları ortaya çıkmaktadır” dedi.

'Ağrının kaynağı organ rahatsızlıkları olabilir'

Kol ağrıların bazen iç organ rahatsızlıklarından kaynaklı olarak da ortaya çıkabildiğine işaret eden Dr. Selcen Güre, “Sol kolda yaşanan ağrıların ayırt edici tanısı büyük önem taşıyor. Kas iskelet sisteminden kaynaklanana bir kol ağrısı mı yoksa kalp akciğer gibi organlardan kolumuza yansıyan bir ağrıdan mı bahsedildiğinin ayırt edilmesi gerekiyor. Eğer kalple ilgili bir sıkıntı olduğu düşünülüyorsa bunun branş hekimi tarafından kalp enzimiyle ya da EKG ile ayırt edilmesi lazım. Akciğerle ilgili ciddi bir sıkıntı ya da tümör gibi olumsuzluklar düşünmüyorsak, o zaman kas, iskelet veya sinir sistemi kaynaklı bir ağrı olduğunu varsayabiliriz. Kollarda kolun tamamını içerisine alan, dirsek üstü veya dirsek altını içerisine alacak şekilde kolun yarısında görülen ağrılar olabilir. Ağrının nerede olduğu, sebebin belirlenmesi ve sonuca ulaşılabilmesi için önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

'1 haftadan fazla süren ağrılar için hekime başvurun'

Kol ağrılarının tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Selcen Güre, şu uyarılarda bulundu:
“Kol ağrısının sıklığı, ne kadardır devam ettiği, ne yaparken veya ne zaman meydana geldiği konularında hastalarımızı dinliyoruz. Bu soruların cevaplarını alıp, hastalarımızı muayene ediyoruz. Muayenedeki bulgular ile bir takım testler uygulayarak teşhisimizi doğrulamaya çalışıyoruz. Özellikle bir kaç haftayı geçmiş ağrılarda ultrasondan MR’a kadar ve bir takım kan tahlillerine kadar tetkikler sön konusu olabiliyor. Hastalarımız çoğu zaman ağrılarını önemsemiyorlar. Ancak kısa süreli olup şiddetli olan ya da 1 haftayı geçen tek veya çift taraflı ağrı varsa hekime başvurup sebebini ortaya koymak gerekir. Ağrının şiddeti, sıklığı ve süresi çok önemli. Buna bağlı olarak iç organlardan mı yoksa kas iskelet sisteminden kaynaklı bir ağrı mıdır bunun net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor”
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