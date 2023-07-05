https://sputniknews.com.tr/20230705/bakan-kocadan-kirim-kongo-kanamali-atesi-hastaligina-iliskin-uyari-1073215807.html

Bakan Koca'dan 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığına ilişkin uyarı

Bakan Koca'dan 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığına ilişkin uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T21:45+0300

2023-07-05T21:45+0300

2023-07-05T21:53+0300

türkiye

fahrettin koca

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

kene

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Sağlık Bakanı Koca, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:Bakan Koca, paylaşımında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'ın konuya ilişkin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.KKKA hastalığının ağır seyredebileceği ve ölüme neden olabileceği uyarısını yapan Yılmaz, "Özellikle KKKA hastalığının olduğu bölgelere gidecek kişilerin önlemlerini alması, örneğin, çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmesi, kendini her gün vücuduna kene yapışıp yapışmadığı noktasında kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor" ifadesini kullandı.Yılmaz, hazirandan temmuz ayı sonuna kadar olan sürecin kene vakası artışlarının en yoğun yaşandığı dönem olduğuna da dikkati çekti.

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fahrettin koca, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kene