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https://sputniknews.com.tr/20230718/thyden-sampiyon-olan-filenin-sultanlarina-ozel-anons-1073648737.html
THY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons
THY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımına, dönüş uçağında Türk Hava Yolları (THY) özel anons yaptı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:14+0300
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türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
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Edinilen bilgiye göre, final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi.THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde yaptığı anonsta, şunları söyledi:Şampiyona için dünyanın etrafını iki defa turladılarAyrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230717/filenin-sultanlari-sampiyonlugu-erik-dali-ile-kutladi-1073603552.html
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türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, thy, anons
türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, thy, anons

THY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons

11:14 18.07.2023
© AA / THYTHY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons
THY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / THY
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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımına, dönüş uçağında Türk Hava Yolları (THY) özel anons yaptı.
Edinilen bilgiye göre, final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi.
THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde yaptığı anonsta, şunları söyledi:
"Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle."

Şampiyona için dünyanın etrafını iki defa turladılar

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.
Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı
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