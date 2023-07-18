THY'den şampiyon olan 'Filenin Sultanlarına' özel anons

"Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle."