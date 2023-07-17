https://sputniknews.com.tr/20230717/filenin-sultanlari-sampiyonlugu-erik-dali-ile-kutladi-1073603552.html
Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı
Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:29+0300
2023-07-17T09:29+0300
2023-07-17T09:29+0300
spor
voleybol
abd
şampiyon
türkiye a milli voleybol takımı
daniele santarelli
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Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/fivb-milletler-liginde-sampiyon-olan-filenin-sultanlari-kupayi-aldi-1073599986.html
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voleybol, abd, şampiyon, türkiye a milli voleybol takımı, daniele santarelli
voleybol, abd, şampiyon, türkiye a milli voleybol takımı, daniele santarelli
Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı
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2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.