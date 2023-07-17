https://sputniknews.com.tr/20230717/fivb-milletler-liginde-sampiyon-olan-filenin-sultanlari-kupayi-aldi-1073599986.html
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan 'Filenin Sultanları' kupayı aldı
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan 'Filenin Sultanları' kupayı aldı
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T05:23+0300
2023-07-17T05:23+0300
2023-07-17T05:23+0300
spor
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
şampiyonluk
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı.Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.Melisa Vargas en değerli oyuncu seçildiYapılan oylamalarla 'Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu'Melisa Vargas seçildi.Ligin rüya takımında ise 'en iyi orta oyuncu' Zehra Güneş, 'en iyi libero' Gizem Örge, 'en iyi pasör çaprazı' Melisa Vargas yer aldı.
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filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, şampiyonluk
filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, şampiyonluk
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan 'Filenin Sultanları' kupayı aldı
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2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı.
Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
Melisa Vargas en değerli oyuncu seçildi
Yapılan oylamalarla 'Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu'Melisa Vargas seçildi.
Ligin rüya takımında ise 'en iyi orta oyuncu' Zehra Güneş, 'en iyi libero' Gizem Örge, 'en iyi pasör çaprazı' Melisa Vargas yer aldı.