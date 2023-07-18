Suudi uzman Hamid: Erdoğan’ın Körfez gezisi ağırlıklı olarak ekonomik amaçlı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230718/suudi-uzman-hamid-erdoganin-korfez-gezisi-agirlikli-olarak-ekonomik-amacli-1073678338.html
Suudi uzman Hamid: Erdoğan’ın Körfez gezisi ağırlıklı olarak ekonomik amaçlı
Suudi uzman Hamid: Erdoğan’ın Körfez gezisi ağırlıklı olarak ekonomik amaçlı
Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Saad Abdullah Hamid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyaretinin her şeyden önce ekonomik hedefleri... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:00+0300
2023-07-18T22:01+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
suudi arabistan
körfez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073631362_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_d96685c2cdca5337e16378b33f95ccc8.jpg
Saad Abdullah Hamid, Sputnik’e verdiği demeçte, “Boğucu ekonomik kriz ve yıkıcı depremin sonuçları bağlamında, Türkiye tarafı Körfez ülkelerinden yatırımcılara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Erdoğan, enerji kaynakları zengini ülkelerden mümkün olduğunca fazla yatırım çekmek istiyor. Bu yüzden tur Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan oluşuyor” ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın Körfez turunun, geçen ay gerçekleşen Türk-Suudi İş Forumu’nun mantıklı devamı olarak gösterilebileceğini söyleyen Hamid, iki ülkenin forum sırasında serbest ticaret anlaşması imzaladığını anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye ve Suudi Arabistan, karşılıklı yatırımın yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyele sahip. Ankara, Riyad ile ticaret alışverişini artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuma döneminden önceki yüksek oranlara geri döndürmek istiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ticaret 3 milyar 400 milyon doları buldu bile. Oysa 2022’de ticaret toplamda 6 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Gelişme olduğu ortada.”Erdoğan’ın, Körfez turu sırasında, siyasi konuları da değerlendirmeye hazır olduğunu dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuların başında, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele geliyor. Bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak çalışma seçenekleri de görüşülecek. Elbette Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması süreci de dahil Suriye sorununu da ele alacaklar. Buna en çok da BAE ilgi gösteriyor.”Hamid, “Her halükarda bu ziyaret Türkiye ve Körfez monarşileri arasındaki ilişkilerin gelişimine yeni ivme kazandıracak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/erdoganin-suudi-arabistan-ziyareti-dunyada-buyuk-degisimlere-isaret-ediyor-1073676255.html
suudi arabistan
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073631362_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734ad397fb213bca77272ca37c0252bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, körfez
recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, körfez

Suudi uzman Hamid: Erdoğan’ın Körfez gezisi ağırlıklı olarak ekonomik amaçlı

22:00 18.07.2023 (güncellendi: 22:01 18.07.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone olTelegram
Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Saad Abdullah Hamid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyaretinin her şeyden önce ekonomik hedefleri olduğunu belirtti.
Saad Abdullah Hamid, Sputnik’e verdiği demeçte, “Boğucu ekonomik kriz ve yıkıcı depremin sonuçları bağlamında, Türkiye tarafı Körfez ülkelerinden yatırımcılara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Erdoğan, enerji kaynakları zengini ülkelerden mümkün olduğunca fazla yatırım çekmek istiyor. Bu yüzden tur Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın Körfez turunun, geçen ay gerçekleşen Türk-Suudi İş Forumu’nun mantıklı devamı olarak gösterilebileceğini söyleyen Hamid, iki ülkenin forum sırasında serbest ticaret anlaşması imzaladığını anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye ve Suudi Arabistan, karşılıklı yatırımın yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyele sahip. Ankara, Riyad ile ticaret alışverişini artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuma döneminden önceki yüksek oranlara geri döndürmek istiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ticaret 3 milyar 400 milyon doları buldu bile. Oysa 2022’de ticaret toplamda 6 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Gelişme olduğu ortada.”
Erdoğan’ın, Körfez turu sırasında, siyasi konuları da değerlendirmeye hazır olduğunu dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuların başında, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele geliyor. Bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak çalışma seçenekleri de görüşülecek. Elbette Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması süreci de dahil Suriye sorununu da ele alacaklar. Buna en çok da BAE ilgi gösteriyor.”
Hamid, “Her halükarda bu ziyaret Türkiye ve Körfez monarşileri arasındaki ilişkilerin gelişimine yeni ivme kazandıracak” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
POLİTİKA
‘Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti dünyada büyük değişimlere işaret ediyor’
20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала