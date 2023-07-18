https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-basbakani-misustin-yaptirimlara-ragmen-harekatin-ihtiyaclari-tam-olarak-finanse-ediliyor-1073677818.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Yaptırımlara rağmen harekatın ihtiyaçları tam olarak finanse ediliyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Yaptırımlara rağmen harekatın ihtiyaçları tam olarak finanse ediliyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T21:44+0300
2023-07-18T21:44+0300
2023-07-18T21:44+0300
ukrayna krizi
yaptırım
rusya
mihail mişustin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143362_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_3ce745eda07374abcef3d913c76ab1d2.jpg
Koordinasyon Konseyi’nin Rus Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili toplantısında konuşan Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse edildiğini söyledi.Mişustin, “Ekonomimiz üzerindeki yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekatın ihtiyaçları tamamen finanse edilmiş durumda. Bu hem üretimin desteklenmesi, hem de silahlı kuvvetlerin, birliklerin ve askeri oluşumların faaliyetlerinin sağlanması anlamındadır” diye konuştu.Harekata katılanlar ve aile fertleri için Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından belirlenen sosyal yardımların zamanında tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mişustin, “Tüm katılanların dikkatini özellikle çekmek isterim, her planlanan rublenin savunucularımıza ulaşması önemlidir” vurgusunu yaptı.Rusya Başbakanı, Üretim açısından kaynakların mümkün olduğunca verimli harcanmasını sağlamanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-lideri-putinden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligine-iliskin-aciklama-1073517270.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143362_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_f7314f2f7927f58aafae54cd38330e1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yaptırım, rusya, mihail mişustin
yaptırım, rusya, mihail mişustin
Rusya Başbakanı Mişustin: Yaptırımlara rağmen harekatın ihtiyaçları tam olarak finanse ediliyor
Abone ol
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse edildiğini belirtti.
Koordinasyon Konseyi’nin Rus Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili toplantısında konuşan Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse edildiğini söyledi.
Mişustin, “Ekonomimiz üzerindeki yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekatın ihtiyaçları tamamen finanse edilmiş durumda. Bu hem üretimin desteklenmesi, hem de silahlı kuvvetlerin, birliklerin ve askeri oluşumların faaliyetlerinin sağlanması anlamındadır” diye konuştu.
Harekata katılanlar ve aile fertleri için Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından belirlenen sosyal yardımların zamanında tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mişustin, “Tüm katılanların dikkatini özellikle çekmek isterim, her planlanan rublenin savunucularımıza ulaşması önemlidir” vurgusunu yaptı.
Rusya Başbakanı, Üretim açısından kaynakların mümkün olduğunca verimli harcanmasını sağlamanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.