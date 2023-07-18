https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-basbakani-misustin-yaptirimlara-ragmen-harekatin-ihtiyaclari-tam-olarak-finanse-ediliyor-1073677818.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Yaptırımlara rağmen harekatın ihtiyaçları tam olarak finanse ediliyor

Rusya Başbakanı Mişustin: Yaptırımlara rağmen harekatın ihtiyaçları tam olarak finanse ediliyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T21:44+0300

2023-07-18T21:44+0300

2023-07-18T21:44+0300

ukrayna krizi

yaptırım

rusya

mihail mişustin

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Koordinasyon Konseyi’nin Rus Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili toplantısında konuşan Mişustin, Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara rağmen Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatın ihtiyaçlarının tam olarak finanse edildiğini söyledi.Mişustin, “Ekonomimiz üzerindeki yaptırım baskısına rağmen özel askeri harekatın ihtiyaçları tamamen finanse edilmiş durumda. Bu hem üretimin desteklenmesi, hem de silahlı kuvvetlerin, birliklerin ve askeri oluşumların faaliyetlerinin sağlanması anlamındadır” diye konuştu.Harekata katılanlar ve aile fertleri için Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından belirlenen sosyal yardımların zamanında tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mişustin, “Tüm katılanların dikkatini özellikle çekmek isterim, her planlanan rublenin savunucularımıza ulaşması önemlidir” vurgusunu yaptı.Rusya Başbakanı, Üretim açısından kaynakların mümkün olduğunca verimli harcanmasını sağlamanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-lideri-putinden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligine-iliskin-aciklama-1073517270.html

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