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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-lideri-putinden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligine-iliskin-aciklama-1073517270.html
Putin: Kiev'in NATO üyeliği Rusya için tehdit oluşturacak, Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacaktır
Putin: Kiev'in NATO üyeliği Rusya için tehdit oluşturacak, Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacaktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağını vurguladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T19:05+0300
2023-07-13T19:26+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna
nato
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Moskova'da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu'na katılan Putin, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından Kiev'in olası NATO üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.Kiev'in NATO'ya üyelik başvurusunun kabulü halinde bunun Rusya için tehdit oluşturacağının altını çizen Putin, bu adımın Ukrayna'nın güvenliğinin artmasına katkı sunmayacağını belirtti.Putin, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk. Bu, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturur. Nitekim, özel askeri harekatın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim" ifadelerini kullandı.Putin, saydığı gerekçelerden dolayı Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasında iyi bir şey görmediğini ve Rusya'nın bu konudaki tutumunun iyi bilindiğini kaydetti.'Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı muharebe sahasında kritik değişikliğe yol açamaz'Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı füze ve tank sevkiyatlarını eleştiren Putin, "Yeterince uzun menzilli füzelerin tedarikine ne kadar umut bağladıklarını görüyoruz. Evet bunlar zarar verir ancak füzeler kullanılarak muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik elde edilemez. Aynı şey yabancı üretim tanklar, piyade araçları için de için geçerli" diye konuştu.Putin, yeni silah sevkiyatlarının sadece Ukrayna için durumu daha da zor hale getirmeye, çatışmayı daha fazla körüklemeye yardımcı olduğunun altını çizdi.'Ukrayna kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip ancak...'Her ülke gibi Ukrayna'nın da kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu söyleyen Putin, ancak bir ülkenin kendi güvenliğini sağlamak için bir diğer ülkenin güvenliğine yönelik tehditler oluşturamayacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-genel-sekreterinden-ukraynanin-uyeligini-hizlandirmak-icin-teklif-1073408675.html
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vladimir putin, ukrayna, nato
vladimir putin, ukrayna, nato

Putin: Kiev'in NATO üyeliği Rusya için tehdit oluşturacak, Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacaktır

19:05 13.07.2023 (güncellendi: 19:26 13.07.2023)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinPutin, Avrasya Ekonomi Forumu
Putin, Avrasya Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağını vurguladı.
Moskova'da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu'na katılan Putin, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından Kiev'in olası NATO üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kiev'in NATO'ya üyelik başvurusunun kabulü halinde bunun Rusya için tehdit oluşturacağının altını çizen Putin, bu adımın Ukrayna'nın güvenliğinin artmasına katkı sunmayacağını belirtti.

Putin, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk. Bu, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturur. Nitekim, özel askeri harekatın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim" ifadelerini kullandı.

Putin, saydığı gerekçelerden dolayı Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasında iyi bir şey görmediğini ve Rusya'nın bu konudaki tutumunun iyi bilindiğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif
11 Temmuz, 11:32

'Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı muharebe sahasında kritik değişikliğe yol açamaz'

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı füze ve tank sevkiyatlarını eleştiren Putin, "Yeterince uzun menzilli füzelerin tedarikine ne kadar umut bağladıklarını görüyoruz. Evet bunlar zarar verir ancak füzeler kullanılarak muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik elde edilemez. Aynı şey yabancı üretim tanklar, piyade araçları için de için geçerli" diye konuştu.

Putin, yeni silah sevkiyatlarının sadece Ukrayna için durumu daha da zor hale getirmeye, çatışmayı daha fazla körüklemeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

'Ukrayna kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip ancak...'

Her ülke gibi Ukrayna'nın da kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu söyleyen Putin, ancak bir ülkenin kendi güvenliğini sağlamak için bir diğer ülkenin güvenliğine yönelik tehditler oluşturamayacağını vurguladı.
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