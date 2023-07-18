https://sputniknews.com.tr/20230718/prof-dr-celal-sengor-karadeniz-icin-uyardi-sonunda-patlayacak-hicbir-canli-kalmayacak-1073644260.html
Prof. Dr. Celal Şengör Karadeniz için uyardı: Sonunda patlayacak, hiçbir canlı kalmayacak
Prof. Dr. Celal Şengör Karadeniz için uyardı: Sonunda patlayacak, hiçbir canlı kalmayacak
aradeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T09:00+0300
2023-07-18T09:00+0300
2023-07-18T09:00+0300
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karadeniz
celal şengör
oksijen
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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" dedi. YouTube'da Kafa TV'nin konuğu olan Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/celal-sengorden-yapay-zeka-araciligiyla-sesinin-taklit-edilmesine-tepki-dava-acacak-1073538789.html
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karadeniz, celal şengör, oksijen
karadeniz, celal şengör, oksijen
Prof. Dr. Celal Şengör Karadeniz için uyardı: Sonunda patlayacak, hiçbir canlı kalmayacak
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aradeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu.
Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.
Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" dedi.
YouTube'da Kafa TV'nin konuğu olan Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.