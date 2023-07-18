https://sputniknews.com.tr/20230718/prof-dr-celal-sengor-karadeniz-icin-uyardi-sonunda-patlayacak-hicbir-canli-kalmayacak-1073644260.html

Prof. Dr. Celal Şengör Karadeniz için uyardı: Sonunda patlayacak, hiçbir canlı kalmayacak

Prof. Dr. Celal Şengör Karadeniz için uyardı: Sonunda patlayacak, hiçbir canlı kalmayacak

aradeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T09:00+0300

2023-07-18T09:00+0300

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türkiye

karadeniz

celal şengör

oksijen

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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Şengör, "Karadeniz'in olacağı gibi sonunda bu gazlar püskürmeye başlıyor. Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" dedi. YouTube'da Kafa TV'nin konuğu olan Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/celal-sengorden-yapay-zeka-araciligiyla-sesinin-taklit-edilmesine-tepki-dava-acacak-1073538789.html

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