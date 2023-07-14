https://sputniknews.com.tr/20230714/celal-sengorden-yapay-zeka-araciligiyla-sesinin-taklit-edilmesine-tepki-dava-acacak-1073538789.html
Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak
Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak
Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile ilahi söylediği videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacağını belirterek, "Ahlâksızlık tam da budur. Reziller" dedi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:40+0300
2023-07-14T13:40+0300
2023-07-14T14:00+0300
yaşam
celal şengör
fatih altaylı
yapay zeka
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103892/13/1038921346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1fab1b48877bf1ab9cd3959260c10e03.jpg
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacak.Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Şengör, “Ahlâksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dedi.Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/deepfake-cep-telefonlarina-kadar-indi-olasi-itibar-suikastlarinin-artmasi-anlamina-gelebilir-1073190173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103892/13/1038921346_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9f8fe1a032bb3aded17f2192f5d43bf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
celal şengör, fatih altaylı, yapay zeka, dava
celal şengör, fatih altaylı, yapay zeka, dava
Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak
13:40 14.07.2023 (güncellendi: 14:00 14.07.2023) Abone ol
Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile ilahi söylediği videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacağını belirterek, "Ahlâksızlık tam da budur. Reziller" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacak.
Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Şengör, “Ahlâksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dedi.
Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını bildirdi.