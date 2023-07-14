https://sputniknews.com.tr/20230714/celal-sengorden-yapay-zeka-araciligiyla-sesinin-taklit-edilmesine-tepki-dava-acacak-1073538789.html

Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak

Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak

Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile ilahi söylediği videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacağını belirterek, "Ahlâksızlık tam da budur. Reziller" dedi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T13:40+0300

2023-07-14T13:40+0300

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yaşam

celal şengör

fatih altaylı

yapay zeka

dava

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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacak.Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Şengör, “Ahlâksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dedi.Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/deepfake-cep-telefonlarina-kadar-indi-olasi-itibar-suikastlarinin-artmasi-anlamina-gelebilir-1073190173.html

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celal şengör, fatih altaylı, yapay zeka, dava