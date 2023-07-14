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https://sputniknews.com.tr/20230714/celal-sengorden-yapay-zeka-araciligiyla-sesinin-taklit-edilmesine-tepki-dava-acacak-1073538789.html
Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak
Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak
Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile ilahi söylediği videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacağını belirterek, "Ahlâksızlık tam da budur. Reziller" dedi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:40+0300
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yaşam
celal şengör
fatih altaylı
yapay zeka
dava
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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacak.Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Şengör, “Ahlâksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dedi.Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/deepfake-cep-telefonlarina-kadar-indi-olasi-itibar-suikastlarinin-artmasi-anlamina-gelebilir-1073190173.html
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celal şengör, fatih altaylı, yapay zeka, dava
celal şengör, fatih altaylı, yapay zeka, dava

Celal Şengör'den yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edilmesine tepki: Dava açacak

13:40 14.07.2023 (güncellendi: 14:00 14.07.2023)
© DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© DHA
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Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile ilahi söylediği videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacağını belirterek, "Ahlâksızlık tam da budur. Reziller" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında dava açacak.
Sosyal medyada gündem olan video ile ilgili Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Şengör, “Ahlâksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dedi.
Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını bildirdi.
Deepfake videolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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