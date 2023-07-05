https://sputniknews.com.tr/20230705/deepfake-cep-telefonlarina-kadar-indi-olasi-itibar-suikastlarinin-artmasi-anlamina-gelebilir-1073190173.html

'Deepfake cep telefonlarına kadar indi, olası itibar suikastlarının artması anlamına gelebilir'

'Deepfake cep telefonlarına kadar indi, olası itibar suikastlarının artması anlamına gelebilir'

Prof. Dr. Eraslan, “Deepfake teknolojileri cep telefonlarına kadar inmiş durumda. Oradaki kamera, ses sistemleri, piksel sayıları, programlar çok yoğun bir... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:40+0300

2023-07-05T11:40+0300

2023-07-05T11:52+0300

yaşam

deepfake

cep telefonu

suikast

itibar

hapis

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Son günlerde adı sıklıkla duyulmaya başlanan ‘deepfake’ teknolojisi, yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, konuşan, gülen ya da yüz ifadelerini kullanan sahte videolar üretilmesine imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor. Sinema ve televizyon sektöründe kullandığında, hata yapılan bir diyaloğun yeniden çekime gerek duyulmadan düzeltilmesine imkan sağlayabilecek bu teknolojinin, kötü niyetli kişilerin kullanımı açısından bakıldığında ise önemli risk ve tehlikeleri içerisinde barındırdığı belirtiliyor.‘İnsanların olmadığı yerlere montajlandığı ya da onların görüntüsünü ortaya koyduğu bir sistem’Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Deepfake teknolojisinin avantajları ve dezavantajları hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Eraslan, deepfake teknolojisinin iyi kullanıldığı zaman olumlu fakat tehlikesinin de çok fazla olduğu bir dünya olarak belirterek, “Derin sahtecilik Türkçesi. Reddit’te bir kullanıcının bulduğu uygulama. Yapay zeka uygulamaları ve desteğiyle beraber insanları olmadığı yerlere montajlandığı ya da onların görüntüsünü ortaya koyduğu bir sistem” diye konuştu.Eraslan, Deepfake teknolojisinin bireyselleştirilmiş eğlencede çok önemli olduğunu söyleyerek, “Film ve endüstri içinde çok önemli bir teknoloji” dedi.‘Sıradan insanlar telefonlarıyla deepfake yapabiliyor’Deepfake teknolojisinin algı yönetiminde ve itibar suikastlarında kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Eraslan, şunları kaydetti:‘Önümüze gelen her videonun gerçek olup olmadığını araştırmamız lazım’Deepfake teknolojilerinin cep telefonlarıyla bile basit bir şekilde yapıldığını vurgulayan Eraslan, “Oradaki kamera, ses sistemleri, piksel sayıları, programlar çok yoğun bir şekilde sıradanlaştı. Yapılacak olası itibar suikastlarının artması anlamına gelebilir. Bu bir suç. Türk Ceza Kanununun en az beş vurgusunda bunun bir suç olduğu ifade ediliyor. Bir yıl ila üç yıl hapisten başlayan ve çeşitli yaptırımları olan bir boyut. Önümüze gelen her videonun gerçek olup olmadığını araştırmamız lazım. Profesyonel yapılmış, büyük stüdyolarda yapılmış çalışmaları tespit etmek çok güç oluyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/deepfake-talebinde-artis-darkwebde-fiyatlar-20-bin-dolara-ulasti-1070851210.html

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deepfake, cep telefonu, suikast, itibar, hapis