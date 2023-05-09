'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Psikolog Bal: Mobbingin kurum tarafından fark edilmesi gereklidir
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
94 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı adaylarının seçim mesajları
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230509/deepfake-talebinde-artis-darkwebde-fiyatlar-20-bin-dolara-ulasti-1070851210.html
'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı
'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı
Kaspersky uzmanlarına göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T17:02+0300
2023-05-09T17:04+0300
deepfake
yapay zeka
kaspersky
fiyat
fiyat artışı
uyarı
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070851055_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d4bc6bdfe1fdb39e7998176b711d162a.jpg
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin Kazakistan'da bu yıl 8.'sini düzenlediği Siber Güvenlik Hafta Sonu-META 2023'te uzman isimler, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ile dünya çapında dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.Deepfake oluşturma araçları ve hizmetleri darknet pazarlarında yer alıyor. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka destekli video oluşturma hizmeti sunuyor. Deepfake oluşturma veya satın alma fiyatları, projenin karmaşıklığına ve nihai ürünün kalitesine bağlı olarak değişebiliyor. Kaspersky uzmanlarının tahminlerine göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor.Kaspersky, farklı kötü niyetli amaçlar için deepfake video ve ses oluşturma hizmeti veren çeşitli Darknet pazarlarını ve yeraltı forumlarını analiz etti. Bazı durumlarda bireyler, deepfake oluşturmak için ünlüler veya siyasi figürler gibi belirli hedefler talep edebiliyor.Siber suçlular, üretilen yapay zeka videolarını yasa dışı faaliyetler için çeşitli şekillerde kullanıyor. Bireyleri veya kuruluşları dolandırmak için kullanılabilecek sahte videolar veya görüntüler oluşturmak için deepfake örnekleri tercih edebiliyor. Örneğin, bir üst yöneticinin (CEO) banka havalesi talep ettiği veya bir ödemeyi yetkilendirdiği sahte bir video hazırlanabiliyor ve bu video kurumsal fonları çalmak için kullanılabiliyor.Sahte videolar, kişilerden para ya da bilgi sızdırmak için kullanılabilecek videolar ya da görüntüler oluşturmak için de tercih edilebiliyor. Siber suçlular ayrıca, yanlış bilgi yaymak veya kamuoyunu manipüle etmek için deepfake'lerden faydalanabiliyor. Bu kişiler, örneğin, bir politikacının tartışmalı açıklamalar yaptığı sahte bir video oluşturabiliyor ve bunu seçimin sonuçlarını etkilemek için kullanabiliyor.Deepfake teknolojisi, meşru hesap sahibinin gerçekçi sahte videolarını veya ses kayıtlarını oluşturarak ödeme hizmetlerinde doğrulama aşamasını atlamak için kullanılabiliyor. Bunlar, ödeme hizmeti sağlayıcılarını gerçek hesap sahibiyle karşı karşıya olduklarını düşünmeleri için kandırmak, böylece hesaba ve ilgili fonlara erişim elde etmek için kullanılabiliyor.‘Dijital okuryazarlık seviyenizi artırmak, bu tehditlere karşı koymak için anahtar niteliğinde’Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lider Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov, deepfake'lerin giderek artan bir şekilde şantaj ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:Verilen bilgiyegöre, darkweb kaynaklarının sürekli izlenmesi, deepfake endüstrisi hakkında değerli bilgiler sağlayarak araştırmacıların bu alandaki tehdit aktörlerinin en son eğilimlerini ve faaliyetlerini takip etmelerine olanak tanıyor.Araştırmacılar, darknet'i izleyerek deepfake'lerin oluşturulması ve dağıtımı için kullanılan yeni araçları, hizmetleri ve pazar yerlerini ortaya çıkarabiliyor. Bu tür bir izleme, deepfake araştırmasının kritik bir bileşenini oluşturuyor ve gelişen tehdit ortamına ilişkin anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı hizmeti, müşterilerinin deepfake ile ilgili tehditler söz konusu olduğunda bir adım önde olmalarına yardımcı olmak için bu tür bir izleme içeriyor.Deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için önerilerKaspersky, deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için şunları öneriyor:
https://sputniknews.com.tr/20220429/europolden-deepfake-uyarisi-onlem-alinmali-1055961473.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070851055_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c465e723033843f62ee3f0bac85f6eac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deepfake, yapay zeka, kaspersky, fiyat, fiyat artışı, uyarı
deepfake, yapay zeka, kaspersky, fiyat, fiyat artışı, uyarı

'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı

17:02 09.05.2023 (güncellendi: 17:04 09.05.2023)
© Pixabayyapay zeka, robot
yapay zeka, robot - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Pixabay
Abone olTelegram
Kaspersky uzmanlarına göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin Kazakistan'da bu yıl 8.'sini düzenlediği Siber Güvenlik Hafta Sonu-META 2023'te uzman isimler, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ile dünya çapında dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.
Deepfake oluşturma araçları ve hizmetleri darknet pazarlarında yer alıyor. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka destekli video oluşturma hizmeti sunuyor. Deepfake oluşturma veya satın alma fiyatları, projenin karmaşıklığına ve nihai ürünün kalitesine bağlı olarak değişebiliyor. Kaspersky uzmanlarının tahminlerine göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor.
Kaspersky, farklı kötü niyetli amaçlar için deepfake video ve ses oluşturma hizmeti veren çeşitli Darknet pazarlarını ve yeraltı forumlarını analiz etti. Bazı durumlarda bireyler, deepfake oluşturmak için ünlüler veya siyasi figürler gibi belirli hedefler talep edebiliyor.
Siber suçlular, üretilen yapay zeka videolarını yasa dışı faaliyetler için çeşitli şekillerde kullanıyor. Bireyleri veya kuruluşları dolandırmak için kullanılabilecek sahte videolar veya görüntüler oluşturmak için deepfake örnekleri tercih edebiliyor. Örneğin, bir üst yöneticinin (CEO) banka havalesi talep ettiği veya bir ödemeyi yetkilendirdiği sahte bir video hazırlanabiliyor ve bu video kurumsal fonları çalmak için kullanılabiliyor.
Sahte videolar, kişilerden para ya da bilgi sızdırmak için kullanılabilecek videolar ya da görüntüler oluşturmak için de tercih edilebiliyor. Siber suçlular ayrıca, yanlış bilgi yaymak veya kamuoyunu manipüle etmek için deepfake'lerden faydalanabiliyor. Bu kişiler, örneğin, bir politikacının tartışmalı açıklamalar yaptığı sahte bir video oluşturabiliyor ve bunu seçimin sonuçlarını etkilemek için kullanabiliyor.
Deepfake teknolojisi, meşru hesap sahibinin gerçekçi sahte videolarını veya ses kayıtlarını oluşturarak ödeme hizmetlerinde doğrulama aşamasını atlamak için kullanılabiliyor. Bunlar, ödeme hizmeti sağlayıcılarını gerçek hesap sahibiyle karşı karşıya olduklarını düşünmeleri için kandırmak, böylece hesaba ve ilgili fonlara erişim elde etmek için kullanılabiliyor.

‘Dijital okuryazarlık seviyenizi artırmak, bu tehditlere karşı koymak için anahtar niteliğinde’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lider Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov, deepfake'lerin giderek artan bir şekilde şantaj ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Örneğin, bir İngiliz enerji firmasının CEO'su, ana şirketinin başkanının acil fon transferi talep eden bir ses deepfake'i ile 243 bin dolar dolandırıldı. Neticede fonlar, dolandırıcının banka hesabına aktarıldı. Durum ancak suçlu başka bir transfer talebinde bulununca ortaya çıktı. O zamana kadar zaten transfer edilmiş olan fonları geri almak için çok geç kalınmıştı. Benzer bir vaka BAE'de rapor edildi ve burada da ses deepfake'i içeren bir dolandırıcılıkta 400 bin dolar çalındı. Bununla birlikte deepfake'lerin yalnızca işletmeler için değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılar için de bir tehdit olduğunu unutmamak gerekir. Bunlar yanlış bilginin yayılmasına sebep olabilir, dolandırıcılık için kullanılabilir veya rızası olmadan başka birinin kimliğine bürünebilir. Dijital okuryazarlık seviyenizi artırmak, bu tehditlere karşı koymak için anahtar niteliğindedir."
Verilen bilgiyegöre, darkweb kaynaklarının sürekli izlenmesi, deepfake endüstrisi hakkında değerli bilgiler sağlayarak araştırmacıların bu alandaki tehdit aktörlerinin en son eğilimlerini ve faaliyetlerini takip etmelerine olanak tanıyor.
Araştırmacılar, darknet'i izleyerek deepfake'lerin oluşturulması ve dağıtımı için kullanılan yeni araçları, hizmetleri ve pazar yerlerini ortaya çıkarabiliyor. Bu tür bir izleme, deepfake araştırmasının kritik bir bileşenini oluşturuyor ve gelişen tehdit ortamına ilişkin anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı hizmeti, müşterilerinin deepfake ile ilgili tehditler söz konusu olduğunda bir adım önde olmalarına yardımcı olmak için bu tür bir izleme içeriyor.

Deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için öneriler

Kaspersky, deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için şunları öneriyor:
"Kuruluşunuzdaki siber güvenlik uygulamalarını kontrol edin. Yalnızca yazılımları değil, aynı zamanda gelişmiş BT becerilerini de ele alın.
Mevcut tehdit ortamının önüne geçmek için Kaspersky Threat Intelligence kullanın. Kurumsal 'insan güvenlik duvarınızı' güçlendirin.
Çalışanların deepfake'lerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve yol açabilecekleri problemleri anlamalarını sağlayın. Çalışanlara bir deepfake'i nasıl tespit edeceklerini öğretmek için sürekli farkındalık ve eğitim çalışmaları yapın.
Kaspersky Automated Security Awareness Platform, çalışanların en yeni tehditler konusunda güncel kalmasına yardımcı olur ve dijital okuryazarlık seviyelerini artırır.
Nitelikli haber kaynaklarına başvurun. Bilgi cehaleti, derin sahtekarlıkların yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir etken olmaya devam ediyor. 'Güven ama doğrula' gibi iyi protokollere sahip olun. Sesli mesaj ve videolara şüpheyle yaklaşmak insanların asla kandırılmayacağını garanti etmez ancak yaygın tuzakların çoğundan kaçınmaya yardımcı olabilir.
Deepfake videoların dikkat edilmesi gereken temel özelliklerinin farkında olun. Sarsıntılı hareket, bir kareden diğerine ışık kaymaları, cilt tonunda kaymalar, garip şekilde göz kırpma veya hiç göz kırpmama, dudakların konuşmayla senkronize olmaması, görüntüdeki dijital kalıntılar, videonun kasıtlı olarak düşük kalitede kodlanmış ve zayıf aydınlatmaya sahip oluşu sahteciliği ele vermeye yardımcı olan ipuçlarıdır."
deepfake - video - görüntü - manipülasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
DÜNYA
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
29 Nisan 2022, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала