https://sputniknews.com.tr/20230509/deepfake-talebinde-artis-darkwebde-fiyatlar-20-bin-dolara-ulasti-1070851210.html

'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı

'Deepfake' talebinde artış: Darkweb'de fiyatlar 20 bin dolara ulaştı

Kaspersky uzmanlarına göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T17:02+0300

2023-05-09T17:02+0300

2023-05-09T17:04+0300

deepfake

yapay zeka

kaspersky

fiyat

fiyat artışı

uyarı

yaşam

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin Kazakistan'da bu yıl 8.'sini düzenlediği Siber Güvenlik Hafta Sonu-META 2023'te uzman isimler, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ile dünya çapında dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.Deepfake oluşturma araçları ve hizmetleri darknet pazarlarında yer alıyor. Bu hizmetler dolandırıcılık, şantaj ve gizli verilerin çalınması gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka destekli video oluşturma hizmeti sunuyor. Deepfake oluşturma veya satın alma fiyatları, projenin karmaşıklığına ve nihai ürünün kalitesine bağlı olarak değişebiliyor. Kaspersky uzmanlarının tahminlerine göre, bir dakikalık deepfake video başına fiyatlar 300 ila 20 bin dolar arasında değişebiliyor.Kaspersky, farklı kötü niyetli amaçlar için deepfake video ve ses oluşturma hizmeti veren çeşitli Darknet pazarlarını ve yeraltı forumlarını analiz etti. Bazı durumlarda bireyler, deepfake oluşturmak için ünlüler veya siyasi figürler gibi belirli hedefler talep edebiliyor.Siber suçlular, üretilen yapay zeka videolarını yasa dışı faaliyetler için çeşitli şekillerde kullanıyor. Bireyleri veya kuruluşları dolandırmak için kullanılabilecek sahte videolar veya görüntüler oluşturmak için deepfake örnekleri tercih edebiliyor. Örneğin, bir üst yöneticinin (CEO) banka havalesi talep ettiği veya bir ödemeyi yetkilendirdiği sahte bir video hazırlanabiliyor ve bu video kurumsal fonları çalmak için kullanılabiliyor.Sahte videolar, kişilerden para ya da bilgi sızdırmak için kullanılabilecek videolar ya da görüntüler oluşturmak için de tercih edilebiliyor. Siber suçlular ayrıca, yanlış bilgi yaymak veya kamuoyunu manipüle etmek için deepfake'lerden faydalanabiliyor. Bu kişiler, örneğin, bir politikacının tartışmalı açıklamalar yaptığı sahte bir video oluşturabiliyor ve bunu seçimin sonuçlarını etkilemek için kullanabiliyor.Deepfake teknolojisi, meşru hesap sahibinin gerçekçi sahte videolarını veya ses kayıtlarını oluşturarak ödeme hizmetlerinde doğrulama aşamasını atlamak için kullanılabiliyor. Bunlar, ödeme hizmeti sağlayıcılarını gerçek hesap sahibiyle karşı karşıya olduklarını düşünmeleri için kandırmak, böylece hesaba ve ilgili fonlara erişim elde etmek için kullanılabiliyor.‘Dijital okuryazarlık seviyenizi artırmak, bu tehditlere karşı koymak için anahtar niteliğinde’Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lider Veri Bilimcisi Vladislav Tushkanov, deepfake'lerin giderek artan bir şekilde şantaj ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:Verilen bilgiyegöre, darkweb kaynaklarının sürekli izlenmesi, deepfake endüstrisi hakkında değerli bilgiler sağlayarak araştırmacıların bu alandaki tehdit aktörlerinin en son eğilimlerini ve faaliyetlerini takip etmelerine olanak tanıyor.Araştırmacılar, darknet'i izleyerek deepfake'lerin oluşturulması ve dağıtımı için kullanılan yeni araçları, hizmetleri ve pazar yerlerini ortaya çıkarabiliyor. Bu tür bir izleme, deepfake araştırmasının kritik bir bileşenini oluşturuyor ve gelişen tehdit ortamına ilişkin anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı hizmeti, müşterilerinin deepfake ile ilgili tehditler söz konusu olduğunda bir adım önde olmalarına yardımcı olmak için bu tür bir izleme içeriyor.Deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için önerilerKaspersky, deepfake ile ilgili tehditlerden korunmak için şunları öneriyor:

https://sputniknews.com.tr/20220429/europolden-deepfake-uyarisi-onlem-alinmali-1055961473.html

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