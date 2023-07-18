https://sputniknews.com.tr/20230718/ozel-sektorde-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1073644106.html
Özel sektörde maaş zammı ne kadar olacak?
Özel sektörde maaş zammı ne kadar olacak?
En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılırken asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre yüzde kaç zam olacağına... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T08:36+0300
2023-07-18T08:36+0300
2023-07-18T08:36+0300
ekonomi
özel sektör
maaş
zam
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Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarıldı. En düşük memur maaşı ise 22 bin liraya yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, özel sektördeki maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Bayram şunları söyledi:“Asgari ücretin belli olmasının ardından bu ay sonunda zamlı maaşlar alınacak. Devlet memurlarında çalışmadan önce o ayın maaşı alınır. 1 Temmuz itibarıyla maaş alınır, temmuz ayında çalışılır.Ancak özel sektörde tam tersi olur. Temmuz ayının sonuna gelinir ve buna karşılık zamlı maaşlar alınır. Bu ay da zamlı maaşlar alınacak.Özel sektörde bugüne kadar zam asgari ücrete göre belirlenmişti. Yüzde 34’lük bir zam yapıldı asgari ücrete. Ancak en düşük memur maaşına yüzde 86, en yüksek memur maaşına yüzde 38’lik artış yapılması özel sektörü bir beklenti içerisine soktu.Emekliye de yüzde 25’lik zam yapıldı bu unutulmamalı ancak yüzde 34’lük asgari ücret artışı özel sektör için bir done. Burada yüzde 30’lar düzeyinde bir zam yapılabilir.Burada işverenlerle çalışan arasındaki denge önemli, onlar kendi aralarında anlaşabilir. Şu anda özel sektörde ortalama yüzde 20 seviyesinde bir maaş artışıdır. Piyasa kendini bulacaktır diyebiliriz.”
https://sputniknews.com.tr/20230718/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-seyyanen-zam-ve-maas-farki-odemesinde-tarih-belli-oldu-1073642755.html
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özel sektör, maaş, zam
Özel sektörde maaş zammı ne kadar olacak?
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En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılırken asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre yüzde kaç zam olacağına ilişkin tahminini paylaştı. Bayram, "Burada yüzde 30’lar düzeyinde bir zam yapılabilir" dedi.
Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarıldı. En düşük memur maaşı ise 22 bin liraya yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, özel sektördeki maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Bayram şunları söyledi:
“Asgari ücretin belli olmasının ardından bu ay sonunda zamlı maaşlar alınacak. Devlet memurlarında çalışmadan önce o ayın maaşı alınır. 1 Temmuz itibarıyla maaş alınır, temmuz ayında çalışılır.
Ancak özel sektörde tam tersi olur. Temmuz ayının sonuna gelinir ve buna karşılık zamlı maaşlar alınır. Bu ay da zamlı maaşlar alınacak.
Özel sektörde bugüne kadar zam asgari ücrete göre belirlenmişti. Yüzde 34’lük bir zam yapıldı asgari ücrete. Ancak en düşük memur maaşına yüzde 86, en yüksek memur maaşına yüzde 38’lik artış yapılması özel sektörü bir beklenti içerisine soktu.
Emekliye de yüzde 25’lik zam yapıldı bu unutulmamalı ancak yüzde 34’lük asgari ücret artışı özel sektör için bir done. Burada yüzde 30’lar düzeyinde bir zam yapılabilir.
Burada işverenlerle çalışan arasındaki denge önemli, onlar kendi aralarında anlaşabilir. Şu anda özel sektörde ortalama yüzde 20 seviyesinde bir maaş artışıdır. Piyasa kendini bulacaktır diyebiliriz.”