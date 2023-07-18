https://sputniknews.com.tr/20230718/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-seyyanen-zam-ve-maas-farki-odemesinde-tarih-belli-oldu-1073642755.html

Emekli ve memurları ilgilendiriyor: Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesinde tarih belli oldu

Emekli ve memurları ilgilendiriyor: Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesinde tarih belli oldu

Memurlar için 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek bordro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödenecek. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T07:18+0300

2023-07-18T07:18+0300

2023-07-18T07:18+0300

ekonomi

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memur zammı

memur maaşı

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emekli maaşı

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Memurlara, yüzde 17.55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödenecek.Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da yatırılıyor.Sabah'ın haberine göre; hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek.Memurlarda taban maaşın 22 bin liraya çıkartılmasıyla birlikte kamu çalışanlarına yüzde 17.55 enflasyon artışı ve 8 bin 77 TL'lik de seyyanen artış yapılmıştı.14 günlük farkKamu çalışanlarına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak. Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında yüzde 17.55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar.Ancak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış kanunun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Bu yüzden seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacakSeyyanen artışlar ve fark için memurlara ek bordro çıkartılıp ödemeler maliyenin sistemine girilerek güncellenecek.Kesinti yapılmayacakYapılacak seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam unvan esas alınarak ödenecek, kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dâhil edilmeyecek.Örneğin 17.55 zam ile beraber bir polis memuru maaşı seyyanen zam hariç 18 bin 235 TL'den 21 bin 435 liraya yükseldi. Buna göre bu polis memuru için 14 günlük maaş farkı bu tutar esas alınarak hesaba yatırılacakSeyyanen zam ne zaman yatacak?Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.Emekli maaş zammı ödemesi ne zaman yapılacak?Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230716/zamli-memur-maaslari-hesaplara-yatiyor-14-gun-ayrintisi-1073586368.html

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