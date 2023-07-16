https://sputniknews.com.tr/20230716/zamli-memur-maaslari-hesaplara-yatiyor-14-gun-ayrintisi-1073586368.html

Zamlı memur maaşları hesaplara yatıyor: 14 gün ayrıntısı

Zamlı memur maaşları hesaplara yatıyor: 14 gün ayrıntısı

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. 8 bin 77... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:15+0300

2023-07-16T15:15+0300

2023-07-16T15:15+0300

ekonomi

memur maaşı

emekli maaşı

resmi gazete

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Memurlar dün itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlarken, 1-14 Temmuz arası günler için farkları ile 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek ek bordrolarla memurların maaşlarına yansıtılması planlanıyor. Milliyet'in haberine göre memurlar, 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam için ise ayrıca fark ödemesi almayacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını yüzde 25 zamlı olarak alacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli olanlar, yasadan önce hesaplanan aylıklarını 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında almıştı. Emekli memurlar için oluşan zam farkı, daha sonra duyurulacak tarihte hesaplara yatacak. Normalde yüzde 17.55 oranında zam alacak olan emekli memurların aylığı da, yasalaşan düzenlemeyle zam oranı yüzde 25’e tamamlanacak. 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam ise emekli memurları kapsamayacak. SGK, Bağ-Kur emeklisi ne zaman maaş alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 25’lik zamlı aylıkları ise aylıkların alındığı aynı dönemde yansıtılacak. SSK emeklileri Temmuz’un 17’siyle 25’i arasında, Bağ-Kur’lular ise ayın 26’sıyla 29’u arasında aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemesi oluşmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230715/memur-ve-emekli-maaslarina-zam-resmi-gazetede-1073560518.html

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