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'Mucize ilaçla' dolandırıcılık yapan sanal kilise lideri ve ailesi hakim karşısında
'Mucize ilaçla' dolandırıcılık yapan sanal kilise lideri ve ailesi hakim karşısında
ABD'nin Florida eyaletinde yönettikleri sanal kilisenin internet sitesi aracılığıyla Kovid-19, Alzheimer, kanser gibi hastalıkları tedavi vaadiyle 'mucize... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T15:09+0300
2023-07-18T15:09+0300
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kilise
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'Mucize ilaç' davasının ilk duruşmasında suçlamaları reddeden kilise lideri Mark Grenon (65) ve oğulları Jonathan (37), Joseph (35) ve Jordan (29), ABD merkezli Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesinin internet sitesi üzerinden sahte ilaç satışı ve tedavi vaadiyle dolandırıcılık yapmakla itham ediliyor.Savcılar, sanal kilisenin internet sitesinden satışı yapılan 'mucize ilacın', Kovid-19, Alzheimer, beyin kanseri, HIV/AIDS gibi hastalıkların yanı sıra otizmi 'tedavi ettiği' vaadinde bulunan ailenin, 1 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı.ABD Gıda Ve İlaç Dairesi (FDA), sahte ilaç çözeltisinin endüstride kullanılan ağartıcı dezenfektan maddesi klor dioksit olduğunu açıklarken, çözeltinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtildi.Miami'de federal hakimin Grenon ailesinin 'Mucize Mineral Çözeltisi' adını verdikleri sahte ilacın satışını 2020'de yasakladığı fakat ailenin yasağı dikkate almadığı kaydedildi.Jonathan ve Jordan Grenon, 2022'de, Tampa Körfezi bölgesinin güneyindeki Bradenton şehrinde tutuklanmıştı. Aynı yıl, Kolombiya'ya kaçan Mark ve Joseph Grenon da tutuklanıp ABD'ye iade edilmişti.Avustralya Şifalı Mallar İdaresi (TGA), 2020'de söz konusu kilisenin Avustralya bölümüne 151 bin 200 Avustralya doları ceza vermişti.
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abd, ilaç, mucize, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kilise, dava, mahkeme
abd, ilaç, mucize, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kilise, dava, mahkeme

'Mucize ilaçla' dolandırıcılık yapan sanal kilise lideri ve ailesi hakim karşısında

15:09 18.07.2023
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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ABD'nin Florida eyaletinde yönettikleri sanal kilisenin internet sitesi aracılığıyla Kovid-19, Alzheimer, kanser gibi hastalıkları tedavi vaadiyle 'mucize ilaç' satmakla suçlanan aile, Miami'de hakim karşısına çıktı.
'Mucize ilaç' davasının ilk duruşmasında suçlamaları reddeden kilise lideri Mark Grenon (65) ve oğulları Jonathan (37), Joseph (35) ve Jordan (29), ABD merkezli Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesinin internet sitesi üzerinden sahte ilaç satışı ve tedavi vaadiyle dolandırıcılık yapmakla itham ediliyor.
Savcılar, sanal kilisenin internet sitesinden satışı yapılan 'mucize ilacın', Kovid-19, Alzheimer, beyin kanseri, HIV/AIDS gibi hastalıkların yanı sıra otizmi 'tedavi ettiği' vaadinde bulunan ailenin, 1 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı.
ABD Gıda Ve İlaç Dairesi (FDA), sahte ilaç çözeltisinin endüstride kullanılan ağartıcı dezenfektan maddesi klor dioksit olduğunu açıklarken, çözeltinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
Miami'de federal hakimin Grenon ailesinin 'Mucize Mineral Çözeltisi' adını verdikleri sahte ilacın satışını 2020'de yasakladığı fakat ailenin yasağı dikkate almadığı kaydedildi.
Jonathan ve Jordan Grenon, 2022'de, Tampa Körfezi bölgesinin güneyindeki Bradenton şehrinde tutuklanmıştı. Aynı yıl, Kolombiya'ya kaçan Mark ve Joseph Grenon da tutuklanıp ABD'ye iade edilmişti.
Avustralya Şifalı Mallar İdaresi (TGA), 2020'de söz konusu kilisenin Avustralya bölümüne 151 bin 200 Avustralya doları ceza vermişti.
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