https://sputniknews.com.tr/20230628/abdde-koronavirus-yardim-fonundan-200-milyar-dolar-calindi-1072948088.html

ABD'de koronavirüs yardım fonundan 200 milyar dolar çalındı

ABD'de koronavirüs yardım fonundan 200 milyar dolar çalındı

ABD'de federal müfettiş, Kovid-19 yardım fonlarından 200 milyar dolardan fazla paranın çalınmış olabileceğini bildirdi. Her türlü ödenek mercek altına alınmış... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T11:47+0300

2023-06-28T11:47+0300

2023-06-28T11:50+0300

donald trump

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kovid-19

fon

koronavirüs

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kovid-19 salgını sırasında devletin tahsis ettiği iki kamu fonundan en az 200 milyar dolar para çalındığı tespit edildi.Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) müfettişleri tarafından ortaya çıkarılan olayda söz konusu fonların, Maaş Çeki Koruma (PPP) ve Kovid-19 Ekonomik Zarar Afet Kredisi (EIDL) programları aracılığı ile pandeminin ilk döneminde dolandırıcıların eline geçtiği belirtildi.Genel müfettişin raporunda, 'tüm Kovid-EIDL ve PPP fonlarının en az yüzde 17'sinin potansiyel olarak hileli aktörlerin eline geçtiği (ödendiği)' belirtildi.Rapora göre, Kovid-19 Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi programındaki dolandırıcılık tahmini 136 milyar doların üzerinde ve bu program için harcanan toplam paranın yüzde 33'üne tekabül ediyor.Genel müfettiş, Maaş Çeki Koruma programı için ise dolandırıcılık tahmininin 64 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.SBA, pandemi süresince yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık EIDL ve PPP fonu ödemişti.'Dolandırıcılığın büyük kısmı eski Başkan Trump döneminde gerçekleşti'Müfettişlerin ortaya çıkardığı rakamı 'abartılı' bulan Küçük İşletmeler İdaresi (SBA), bu meblağa itiraz etti. Kurum, kendi uzmanlarının potansiyel dolandırıcılık tahminini 36 milyar dolar olarak belirlediğini ve olası dolandırıcılığın yüzde 86'sından fazlasının eski Başkan Donald Trump'ın görevde olduğu 2020 yılında gerçekleştiğini dile getirdi. Başkan Joe Biden, Ocak 2021'de göreve gelmişti.SBA genel müfettişi daha önce yaptığı bir çalışmada, Covid-19 Afet Kredi Programında 86 milyar dolar ve Maaş Çeki Koruma programında 20 milyar dolar dolandırıcılık olduğunu ortaya koyan bir rapora imza atmıştı.ABD yönetimi, hükümetin yardım programlarıyla bağlantılı birçok dolandırıcılık vakasını mercek altına almış durumda. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Mayıs 2021'de bir Covid-19 Dolandırıcılık Uygulama Görev Gücü kurmuştu.Federal Savcı Kevin Chambers da dolandırıcılıkları soruşturma çalışmalarının başına getirilmişti. Eylül 2022'de ABD Çalışma Bakanlığı genel müfettişi, dolandırıcıların koronavirüs salgını sırasında ölen kişilerin sosyal güvenlik numaralarını kullanmak gibi taktiklerle ABD işsizlik sigortası programından 45,6 milyar dolar çalmış olabileceğini belirtmişti.Yine eylül ayında federal savcılar, onlarca kişiyi, pandemi sırasında ihtiyaç sahibi çocukların beslenmesine yönelik bir devlet yardım programından 250 milyon dolar çalmakla suçlamıştı. Keza bu yılın başlarında bir başka gözlemci raporu, ABD hükümetinin şüpheli sosyal güvenlik numaralarına sahip kişilere yaklaşık 5,4 milyar dolarlık Covid-19 yardımı verildiğini ortaya koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230628/frontex-atina-yuzlerce-gocmenin-kayboldugu-tekne-faciasinda-yardim-ucagi-teklifini-reddetti-1072947022.html

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donald trump, joe biden, kovid-19, fon, koronavirüs, abd, çalıntı, hırsızlık, hırsız