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Frontex: Atina, yüzlerce göçmenin kaybolduğu tekne faciasında yardım uçağı teklifini reddetti
Frontex: Atina, yüzlerce göçmenin kaybolduğu tekne faciasında yardım uçağı teklifini reddetti
Varşova merkezli Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:58+0300
2023-06-28T10:58+0300
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Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), Atina yönetiminin, Yunanistan açıklarında en az 82 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin batmasından önce yapılan hava desteği teklifini reddettiğini açıkladı.Varşova merkezli kurumun AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği teklif etti ancak herhangi bir yanıt alamadı" denildi.On gün önce Yunanistan'a Ege Denizi'nde devriye gezmesi için bir insansız hava aracı gönderdiğini de belirten Frontex, ancak Yunan makamlarının bu aracı Girit'in güneyinde 80 kişinin tehlike altında olduğu bir başka kurtarma operasyonuna gönderdiğini belirtti.'Akdeniz'deki en büyük facialardan biri'13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece, Libya'dan gelen harap ve aşırı yüklü bir balıkçı teknesi, dünyanın en tehlikeli göç rotası üzerinde bulunan Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında battı.Akdeniz'de göçmenlerin karıştığı en kötü kazalardan biri olarak nitelendirilen bu ölümcül gemi kazasında en az 82 kişi hayatını kaybetti. Dünya Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 ila 750 arasında yolcunun olduğunu tahmin ediyor.Yunan makamları tarafından yapılan sayıma göre hayatta kalanlar arasında 47 Suriyeli, 43 Mısırlı, 12 Pakistanlı ve iki Filistinli bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/denizden-buzdolabi-cikti-1072946006.html
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Frontex: Atina, yüzlerce göçmenin kaybolduğu tekne faciasında yardım uçağı teklifini reddetti

10:58 28.06.2023
© AAAralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu Pakistanlı, Mısırlı, Suriyeli Afgan ve Filistinli yüzlerce göçmen taşırken Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan tekne
Aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu Pakistanlı, Mısırlı, Suriyeli Afgan ve Filistinli yüzlerce göçmen taşırken Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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Varşova merkezli Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği teklif etti ancak herhangi bir yanıt alamadı" dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), Atina yönetiminin, Yunanistan açıklarında en az 82 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin batmasından önce yapılan hava desteği teklifini reddettiğini açıkladı.
Varşova merkezli kurumun AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği teklif etti ancak herhangi bir yanıt alamadı" denildi.
On gün önce Yunanistan'a Ege Denizi'nde devriye gezmesi için bir insansız hava aracı gönderdiğini de belirten Frontex, ancak Yunan makamlarının bu aracı Girit'in güneyinde 80 kişinin tehlike altında olduğu bir başka kurtarma operasyonuna gönderdiğini belirtti.

'Akdeniz'deki en büyük facialardan biri'

13 Haziran14 Haziran'a bağlayan gece, Libya'dan gelen harap ve aşırı yüklü bir balıkçı teknesi, dünyanın en tehlikeli göç rotası üzerinde bulunan Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında battı.
Akdeniz'de göçmenlerin karıştığı en kötü kazalardan biri olarak nitelendirilen bu ölümcül gemi kazasında en az 82 kişi hayatını kaybetti. Dünya Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 ila 750 arasında yolcunun olduğunu tahmin ediyor.
Yunan makamları tarafından yapılan sayıma göre hayatta kalanlar arasında 47 Suriyeli, 43 Mısırlı, 12 Pakistanlı ve iki Filistinli bulunuyor.
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