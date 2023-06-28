https://sputniknews.com.tr/20230628/frontex-atina-yuzlerce-gocmenin-kayboldugu-tekne-faciasinda-yardim-ucagi-teklifini-reddetti-1072947022.html

Frontex: Atina, yüzlerce göçmenin kaybolduğu tekne faciasında yardım uçağı teklifini reddetti

Frontex: Atina, yüzlerce göçmenin kaybolduğu tekne faciasında yardım uçağı teklifini reddetti

Varşova merkezli Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T10:58+0300

2023-06-28T10:58+0300

2023-06-28T10:58+0300

avrupa birliği

ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

frontex

frontex

avrupa sınır ve sahil güvenlik ajansı (frontex)

bm mülteciler yüksek komiserliği

bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)

mülteci

mülteci krizi

sığınmacı

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Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), Atina yönetiminin, Yunanistan açıklarında en az 82 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin batmasından önce yapılan hava desteği teklifini reddettiğini açıkladı.Varşova merkezli kurumun AFP'ye yaptığı açıklamada, "Frontex 13 Haziran'da Yunan makamlarına ek hava desteği teklif etti ancak herhangi bir yanıt alamadı" denildi.On gün önce Yunanistan'a Ege Denizi'nde devriye gezmesi için bir insansız hava aracı gönderdiğini de belirten Frontex, ancak Yunan makamlarının bu aracı Girit'in güneyinde 80 kişinin tehlike altında olduğu bir başka kurtarma operasyonuna gönderdiğini belirtti.'Akdeniz'deki en büyük facialardan biri'13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece, Libya'dan gelen harap ve aşırı yüklü bir balıkçı teknesi, dünyanın en tehlikeli göç rotası üzerinde bulunan Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında battı.Akdeniz'de göçmenlerin karıştığı en kötü kazalardan biri olarak nitelendirilen bu ölümcül gemi kazasında en az 82 kişi hayatını kaybetti. Dünya Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 ila 750 arasında yolcunun olduğunu tahmin ediyor.Yunan makamları tarafından yapılan sayıma göre hayatta kalanlar arasında 47 Suriyeli, 43 Mısırlı, 12 Pakistanlı ve iki Filistinli bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230628/denizden-buzdolabi-cikti-1072946006.html

avrupa birliği

yunanistan

atina

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