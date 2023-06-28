https://sputniknews.com.tr/20230628/denizden-buzdolabi-cikti-1072946006.html
Denizden buzdolabı çıktı
Denizden buzdolabı çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette buzdolabı bulundu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:30+0300
2023-06-28T10:30+0300
2023-06-28T10:42+0300
yaşam
deniz
buzdolabı
kirlilik
video
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Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı, hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı.Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.
https://sputniknews.com.tr/20230627/deniz-yataginda-uyuyakaldi-7-kilometre-acikta-kurtarildi-1072901312.html
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Denizden buzdolabı çıktı
Denizden buzdolabı çıktı
2023-06-28T10:30+0300
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deniz, buzdolabı, kirlilik, video
deniz, buzdolabı, kirlilik, video
Denizden buzdolabı çıktı
10:30 28.06.2023 (güncellendi: 10:42 28.06.2023) Abone ol
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette buzdolabı bulundu.
Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı, hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı.
Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.