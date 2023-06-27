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Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre açıkta kurtarıldı
Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre açıkta kurtarıldı
Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan kişi, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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Edirne'nin Ege'ye kıyısı olan Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuduğu için açığa sürüklenen kişiyi teknesiyle denize açılan turizm işletmecisi kurtardı.Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan oldukça uzaklaştı.Adı öğrenilemeyen kişinin ailesi, kaldıkları site yakınında restoran işleten Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Altunhan ve tesis çalışanları, iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.Altunhan, AA muhabirine şiddetli rüzgarın zaman zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.
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edirne, ege, deniz
edirne, ege, deniz

Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre açıkta kurtarıldı

01:18 27.06.2023
© İHA / MESUT ÇINAR-Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı.
Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© İHA / MESUT ÇINAR-
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Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan kişi, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı.
Edirne'nin Ege'ye kıyısı olan Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuduğu için açığa sürüklenen kişiyi teknesiyle denize açılan turizm işletmecisi kurtardı.
Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan oldukça uzaklaştı.
Adı öğrenilemeyen kişinin ailesi, kaldıkları site yakınında restoran işleten Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Altunhan ve tesis çalışanları, iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.
Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Altunhan, AA muhabirine şiddetli rüzgarın zaman zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.
Denize girenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Altunhan, "Tesisimizin yanındaki sitede yaşayan bir kişi deniz yatağıyla suya girmiş. Yatakta uyuyakalan kişi rüzgarın etkisiyle yaklaşık 4-5 mil yani 7 kilometre açığa sürüklenmiş. Eşi kendisinden haber alamayınca bizden yardım istedi. Biz de hemen iki tekneyle açılıp yanına gittik ve kendisini kurtardık." dedi.
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