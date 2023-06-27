Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre açıkta kurtarıldı

Denize girenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Altunhan, "Tesisimizin yanındaki sitede yaşayan bir kişi deniz yatağıyla suya girmiş. Yatakta uyuyakalan kişi rüzgarın etkisiyle yaklaşık 4-5 mil yani 7 kilometre açığa sürüklenmiş. Eşi kendisinden haber alamayınca bizden yardım istedi. Biz de hemen iki tekneyle açılıp yanına gittik ve kendisini kurtardık." dedi.