https://sputniknews.com.tr/20230718/makine-ve-kimya-endustrisinde-patlama-1073650054.html
Ankara Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi'nde patlama: İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı
Ankara Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi'nde patlama: İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı
Makine ve Kimya Endüstrisi kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin olarak ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaralandığı ifade edildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:44+0300
2023-07-18T11:44+0300
2023-07-18T12:08+0300
türkiye
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
patlama
ankara
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Patlama, Ankara Büyük Kayaş Caddesi üzerinde bulunan Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemere göre 4 işçi yaralandı. KBRN aracı sevk edildiMamak Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi Makine Kimya Fabrikasından gelen patlama ihbarı üzerine, saat 10.56'da Kayaş ve Siteler İstasyonları ile merkez istasyondan KBRN aracı olay yerine yönlendirildi. Saat 11.00'da olay yerine ulaşan ekipler kapsül bölümünde patlamaların devam ettiği suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşadı. Yangının ormanlık alana sirayet ettiği de bildiriliyor. Ekipler güvenli bölgeden söndürme çalışmalarına devam ediyor.
türkiye
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makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, ankara
makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama, ankara
Ankara Kayaş'ta Makine ve Kimya Endüstrisi'nde patlama: İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı
11:44 18.07.2023 (güncellendi: 12:08 18.07.2023) Abone ol
Makine ve Kimya Endüstrisi kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin olarak ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaralandığı ifade edildi.
Patlama, Ankara Büyük Kayaş Caddesi üzerinde bulunan Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemere göre 4 işçi yaralandı.
KBRN aracı sevk edildi
Mamak Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi Makine Kimya Fabrikasından gelen patlama ihbarı üzerine, saat 10.56'da Kayaş ve Siteler İstasyonları ile merkez istasyondan KBRN aracı olay yerine yönlendirildi.
Saat 11.00'da olay yerine ulaşan ekipler kapsül bölümünde patlamaların devam ettiği suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşadı.
Yangının ormanlık alana sirayet ettiği de bildiriliyor. Ekipler güvenli bölgeden söndürme çalışmalarına devam ediyor.