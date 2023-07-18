https://sputniknews.com.tr/20230718/kovid-19-iznindeki-hukumlulerle-ilgili-yasal-duzenleme-uygulanmaya-baslaniyor-1073646987.html
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor
Kovid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T10:58+0300
2023-07-18T10:58+0300
2023-07-18T10:58+0300
türkiye
hükümlü
izin
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8c677741a0a1468208441d5f0d915595.jpg
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.SMS gönderilecekGenel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.1-15 Ağustos arasında geri dönmek zorunluYasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-tunc-kabul-edilen-kanun-teklifi-af-duzenlemesi-degil-1073527572.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2538653f0f9dea187f679e4984f7b6c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hükümlü, izin, kovid-19
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor
Abone ol
Kovid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında cezaevlerine geri alınacak.
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.
SMS gönderilecek
Genel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.
31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.
Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.
1-15 Ağustos arasında geri dönmek zorunlu
Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.
Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.