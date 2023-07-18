Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Devletlerin teknolojiye yaklaşımında neler değişti?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye’yi AB üyesi yapmaya yetmez’
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tahıl Koridoru Anlaşması ve elektronik sigarada vergi kaçakçılığı
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Lozan'ın 100. yılında neler olacak?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/kovid-19-iznindeki-hukumlulerle-ilgili-yasal-duzenleme-uygulanmaya-baslaniyor-1073646987.html
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor
Kovid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T10:58+0300
2023-07-18T10:58+0300
türkiye
hükümlü
izin
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8c677741a0a1468208441d5f0d915595.jpg
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.SMS gönderilecekGenel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.1-15 Ağustos arasında geri dönmek zorunluYasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-tunc-kabul-edilen-kanun-teklifi-af-duzenlemesi-degil-1073527572.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073527418_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2538653f0f9dea187f679e4984f7b6c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hükümlü, izin, kovid-19
hükümlü, izin, kovid-19

Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yasal düzenleme uygulanmaya başlanıyor

10:58 18.07.2023
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Kovid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında cezaevlerine geri alınacak.
Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.

SMS gönderilecek

Genel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.
31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.
Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.

1-15 Ağustos arasında geri dönmek zorunlu

Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.
Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
TÜRKİYE
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi 'af' düzenlemesi değil
14 Temmuz, 08:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала