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https://sputniknews.com.tr/20230714/bakan-tunc-kabul-edilen-kanun-teklifi-af-duzenlemesi-degil-1073527572.html
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi 'af' düzenlemesi değil
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi 'af' düzenlemesi değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T08:07+0300
2023-07-14T08:07+0300
türkiye
yılmaz tunç
kovid-19
izin
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:"TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.Kabul edilen teklife göre; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir."
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yılmaz tunç, kovid-19, izin
yılmaz tunç, kovid-19, izin

Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi 'af' düzenlemesi değil

08:07 14.07.2023
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.
Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.
Kabul edilen teklife göre; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.
Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.
Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir."
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