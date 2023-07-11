https://sputniknews.com.tr/20230711/milyonlari-ilgilendiriyor-meclisin-gundemi-memur-ve-emekli-maas-zammi--1073405309.html

Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'in gündemi memur ve emekli maaş zammı

Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'in gündemi memur ve emekli maaş zammı

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi bugün görüşülecek. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T10:37+0300

2023-07-11T10:37+0300

2023-07-11T10:37+0300

politika

meclis

maaş

emekli maaşı

memur

memur maaşı

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TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına bugün başlıyor. 15 Temmuz'da tatile girecek olan Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor.Genel Kurul'da öncelikle, deprem gerekçesiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki katına çıkarılması ele alınacak.Torba teklifte yer alan bir başka düzenleme göreyse, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.Genel kurul gündemine gelecek, diğer düzenlemeler ise şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230711/milyonlari-ilgilendiriyor-en-dusuk-emekli-maasina-zam-icin-yeni-tahmin-1073401955.html

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meclis, maaş, emekli maaşı, memur, memur maaşı