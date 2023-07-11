https://sputniknews.com.tr/20230711/milyonlari-ilgilendiriyor-meclisin-gundemi-memur-ve-emekli-maas-zammi--1073405309.html
Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'in gündemi memur ve emekli maaş zammı
Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'in gündemi memur ve emekli maaş zammı
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi bugün görüşülecek. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:37+0300
2023-07-11T10:37+0300
2023-07-11T10:37+0300
politika
meclis
maaş
emekli maaşı
memur
memur maaşı
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TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına bugün başlıyor. 15 Temmuz'da tatile girecek olan Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor.Genel Kurul'da öncelikle, deprem gerekçesiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki katına çıkarılması ele alınacak.Torba teklifte yer alan bir başka düzenleme göreyse, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.Genel kurul gündemine gelecek, diğer düzenlemeler ise şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230711/milyonlari-ilgilendiriyor-en-dusuk-emekli-maasina-zam-icin-yeni-tahmin-1073401955.html
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meclis, maaş, emekli maaşı, memur, memur maaşı
meclis, maaş, emekli maaşı, memur, memur maaşı
Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'in gündemi memur ve emekli maaş zammı
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Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi bugün görüşülecek.
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına bugün başlıyor. 15 Temmuz'da tatile girecek olan Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor.
Genel Kurul'da öncelikle, deprem gerekçesiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki katına çıkarılması ele alınacak.
Torba teklifte yer alan bir başka düzenleme göreyse, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.
Genel kurul gündemine gelecek, diğer düzenlemeler ise şu şekilde:
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Daha önceki 'refah payı artışları' kök maaş yansıtılmadığı için, milyonlarca emeklinin eline geçen para temmuz zammıyla 1 lira dahi artmayacak ve 7 bin 500 lira maaş almaya devam edecekler.
Covid-19 hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.
Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak.
31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.