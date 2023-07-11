En düşük emekli maaşına zam için yeni tahmin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 'İhracat Fetişizmi' nedir?
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230711/milyonlari-ilgilendiriyor-en-dusuk-emekli-maasina-zam-icin-yeni-tahmin-1073401955.html
En düşük emekli maaşına zam için yeni tahmin
En düşük emekli maaşına zam için yeni tahmin
TBMM Genel Kurulu, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Emekliler, en düşük... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T07:50+0300
2023-07-11T07:51+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073329787_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f2d18db6c8c14e9ec3a1efab72e18bc7.jpg
Memurlardan sonra yaklaşık 15 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.Milliyet'in haberine göre, teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Teklif yarın Genel Kurulda ele alınmaya başlayacak.Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi teklifi salı günü Genel Kurul’dan geçecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan bir madde eklenerek geçmişti. Biz düzenlemeyi daha sonra bekliyorduk, düzenleme üzerinde biraz daha çalışılmasını bekliyorduk.SSK ve Bağ-kur emeklilerine zam tutarı yüzde 19.77 seviyesindeydi. Onun 5.5 puan üzerinde sosyal refah payı artışı yapılarak yüzde 25 seviyesine tamamlandı. Memurların maaşı yüzde 17.55’ti ancak yüzde 7.5’luk refah payı ile maaşları yüzde 25’e tamamlandı.Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?Memur emeklilerini maaşlarını 1’i ile 5’i arası alıyorlar. Zam farkı olmadan maaşlarını aldılar. Geçtiğimiz dönemde de bir artış söz konusu olmuşu. Önceki dönemde maaşlar yatırıldı, memurlar sonraki ay için zam farklarını almışlardı. Böylelikle yüzde 7.5’luk zam farkı bir sonraki ay ödenecektir.SSK emeklileri 17 ile 26’sı arasında sigorta tahsis numaralarına göre maaşlarını alıyorlar. Bağ-kur emeklileri 25 ile 28’i arasında maaş alıyor. SSK, Bağ-kur emekli zamları kendi hesaplarına zamanında yatacaktır. Memur emeklileri ise zam farkını geç almış olacaklardır.En düşük emekli maaşında artış olacak mı?En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı. 5 bin 500 TL sene başında gerçekleşen tutardı. Mart ayında da 7 bin 500 TL oldu ancak burada 7 bin 501 TL ve üzeri alanlar zamdan faydalanamamıştı.Şu anda yüzde 25’lik zam 7 bin 501 TL ve üzeri maaş alanlar için yapılan bir artış diyebiliriz. Bir kişi 6 bin TL maaş alıyorsa yapılan zam kendisine bir artış yaratmayacak. Yüzde 25 zamla birlikte 1500 TL zam alacak toplam maaşı 7 bin 500 TL olacak.Kök maaşı 6 bin TL’nin altında olanların maaşlarında bir değişiklik olmadı. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülen teklifle birlikte Genel Kurul’a bu şekli ile yansıtılacak.Yüzde 25 zammın Genel Kurul’da artırılabileceğini düşünüyorum. Emeklilerin maaşları düşük kaldı. En düşük memur maaşına yüzde 86’lık zam, asgari ücrete yüzde 34’lük zam yapılmış oldu. Yüzde 25 zammın şu an itibarıyla yetersiz kaldığını, yüzde 30’lara tamamlanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye getirilebilir."
https://sputniknews.com.tr/20230710/eytliler-de-alacak-emekli-maasina-zamda-ayrintilar-belli-oldu-1073360612.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073329787_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_dd49a6f3b861b669d7bf17076b5bc7ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2023, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı, emekli maaş zam
emekli maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşı 2023, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı, emekli maaş zam

En düşük emekli maaşına zam için yeni tahmin

07:50 11.07.2023 (güncellendi: 07:51 11.07.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
Abone olTelegram
TBMM Genel Kurulu, memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Emekliler, en düşük emekli maaşının değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, "En düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye getirilebilir" dedi.
Memurlardan sonra yaklaşık 15 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.
Milliyet'in haberine göre, teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Teklif yarın Genel Kurulda ele alınmaya başlayacak.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi teklifi salı günü Genel Kurul’dan geçecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan bir madde eklenerek geçmişti. Biz düzenlemeyi daha sonra bekliyorduk, düzenleme üzerinde biraz daha çalışılmasını bekliyorduk.
SSK ve Bağ-kur emeklilerine zam tutarı yüzde 19.77 seviyesindeydi. Onun 5.5 puan üzerinde sosyal refah payı artışı yapılarak yüzde 25 seviyesine tamamlandı. Memurların maaşı yüzde 17.55’ti ancak yüzde 7.5’luk refah payı ile maaşları yüzde 25’e tamamlandı.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur emeklilerini maaşlarını 1’i ile 5’i arası alıyorlar. Zam farkı olmadan maaşlarını aldılar. Geçtiğimiz dönemde de bir artış söz konusu olmuşu. Önceki dönemde maaşlar yatırıldı, memurlar sonraki ay için zam farklarını almışlardı. Böylelikle yüzde 7.5’luk zam farkı bir sonraki ay ödenecektir.
SSK emeklileri 17 ile 26’sı arasında sigorta tahsis numaralarına göre maaşlarını alıyorlar. Bağ-kur emeklileri 25 ile 28’i arasında maaş alıyor. SSK, Bağ-kur emekli zamları kendi hesaplarına zamanında yatacaktır. Memur emeklileri ise zam farkını geç almış olacaklardır.

En düşük emekli maaşında artış olacak mı?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı. 5 bin 500 TL sene başında gerçekleşen tutardı. Mart ayında da 7 bin 500 TL oldu ancak burada 7 bin 501 TL ve üzeri alanlar zamdan faydalanamamıştı.
Şu anda yüzde 25’lik zam 7 bin 501 TL ve üzeri maaş alanlar için yapılan bir artış diyebiliriz. Bir kişi 6 bin TL maaş alıyorsa yapılan zam kendisine bir artış yaratmayacak. Yüzde 25 zamla birlikte 1500 TL zam alacak toplam maaşı 7 bin 500 TL olacak.
Kök maaşı 6 bin TL’nin altında olanların maaşlarında bir değişiklik olmadı. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülen teklifle birlikte Genel Kurul’a bu şekli ile yansıtılacak.
Yüzde 25 zammın Genel Kurul’da artırılabileceğini düşünüyorum. Emeklilerin maaşları düşük kaldı. En düşük memur maaşına yüzde 86’lık zam, asgari ücrete yüzde 34’lük zam yapılmış oldu. Yüzde 25 zammın şu an itibarıyla yetersiz kaldığını, yüzde 30’lara tamamlanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye getirilebilir."
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
EKONOMİ
EYT'liler de alacak: Emekli maaşına zamda ayrıntılar belli oldu
Dün, 07:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала