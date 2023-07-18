https://sputniknews.com.tr/20230718/kiraciya-yonelik-cinsiyet-ayrimciligina-102-bin-lira-ceza-1073645006.html

Kiralık ilanında 'aileye ve bayan öğrenciye uygun' yazdı: Cinsiyet ayrımcılığına 102 bin lira ceza

Kiralık ilanında 'aileye ve bayan öğrenciye uygun' yazdı: Cinsiyet ayrımcılığına 102 bin lira ceza

Üniversite öğrencisi bir genç, erkek olduğu için bir sitede gördüğü evi tutamadı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, gencin başvurusu üzerine ev... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T09:41+0300

2023-07-18T09:41+0300

2023-07-18T09:43+0300

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Yüksek öğrenimini sürdürmek için gittiği şehirde ev kiralamak isteyen genç, emlakçı ve ev sahibinin, 'Evimiz aileye, bayan öğrenciye uygundur' cevabı ile karşılaştı. Erkek öğrencinin müracaatını değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), hem emlakçı, hem ev sahibi hem de kiralık ilanı yayınlayan internet sitesine ceza yağdırdı. Kurum, üç muhataba toplamda 102 bin TL ceza kesti.Üniversite kazanan M.F.K., internet sitesinde yayınlanan gördüğü ilan üzerine emlakçı A.U.'yu aradı. Emlakçı genç, ev sahibi E.Y.'nin daireyi sadece 'bayan' öğrenciye kiralanmasını istediğini bildirdi. Beğendiği daireyi kiralayamayan M.F.K., emlakçı, ev sahibi ve ilanı yayınlayan internet sitesinin cinsiyet ayrımcılığı yaptığını öne sürüp TİHEK'in kapısını çaldı. Kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu iddia etti.Kiralama talebinin erkek olması sebebiyle kabul edilmediğini, bunun ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu dile getiren mağdur üniversite öğrencisi, karşılaştığı muamele dolayısıyla muhatap ile yazılı olarak iletişime geçemediğini ve ilan konusu evi kiralayamadığını böylece ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti. Emlak danışmanı olan A.U.'da, ev sahibinin erkek öğrenciye evinin kiralanmamasını istediğini, gerekirse ev sahibiyle erkek öğrencilere evini kiralaması konusunda ikna etmek için görüşme yapabileceğini belirttiğini söyledi. İnternet sitesi yetkilileri de ilanlara müdahale etmediklerini bildirdi. Ev sahibi E.Y. de kuruma cevap vermedi.'Ayrımcılığa maruz kaldı'Tarafları dinleyen TİHEK, erkek öğrencinin ayrımcılık iddiasını yerinde buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230705/zam-sinirina-karsi-ev-sahiplerinin-kiraci-tercihi-degisti-1073183130.html

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türkiye, kiracı, kira, cinsiyet, ayrımcılık