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https://sputniknews.com.tr/20230705/zam-sinirina-karsi-ev-sahiplerinin-kiraci-tercihi-degisti-1073183130.html
Zam sınırına karşı ev sahiplerinin kiracı tercihi değişti
Zam sınırına karşı ev sahiplerinin kiracı tercihi değişti
Kira artışına gelen sınırlama ev sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T07:33+0300
2023-07-05T07:33+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
sınırlama
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Geçen yıl başlayan kira sınırlamasında süre bir yıl daha uzatıldı. Buna göre 2 Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşme yenileme döneminde kiracılara en çok yüzde 25 zam yapılacak. Kiracılar düzenlemeden memnun olurken, mülk sahipleri alternatif yollara yöneldi. Kimileri evini boş tutmayı seçerken, kimileri de çözümü kısa dönem kiralamada buldu.Hürriyet'in haberine göre, son aylarda evlerini kiraya verecek mülk sahipleri ‘haftalık ya da aylık olsun’ diyor. Böylece her kiralamada yeni bir bedel belirleyebilen mülk sahipleri, hem yüzde 25 zam sınırına takılmıyor, hem de tahliye sorununu bertaraf ediyor. Öte yandan kiralık konut arzının sınırlı olduğu bu dönemde, kısa dönem kiralamadaki artış uzun dönem için ev arayan vatandaşları daha da zorluyor.3-6 aylık seçenek sunuluyorGeçmiş yıllarda şehrin merkezi ilçelerinde turizm odaklı ilerleyen kısa dönem kiralama sektörü artık çok daha yaygın. İstanbul’un gelişen çeperlerinde dahi kısa dönem kiralık ilanları oldukça fazla. Mülk sahipleri, komisyon karşılığı bu tip kiralama yapan profesyonel şirketlerle ya da emlak ofisleri aracılığıyla kiracı arıyor. Günlük ve haftalık kiralamanın yanında aylık, 3 aylık, 6 aylık seçenekler de sunuluyor.'Kiralık ilan sayısı yüzde 50 arttı'Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son 2 yılda ülke genelinde günlük kiralık ilan sayısının yüzde 50 arttığını söyledi. Son aylarda da yüzde 25 zam sınırı nedeniyle dairesini kiraya vereceklerin eşyalı kısa dönem kiralama modeline yöneldiğini belirten Özelmacıklı, “Konut arzının yetersiz olması nedeniyle bu alandaki büyüme kiralık ev arayanlar için negatif bir durum. Bu nedenle dünyada Airbnb’ye yasak getiren ülkeler oldu. Ülkemizde de hızla büyüyen kısa dönem kiralama sektörü için yasak değil ama sıkı denetim gerekli. Zorunlu olduğu halde maalesef biliyoruz ki kimlik bildirimi yapılmadan evler kiralanıyor. İşi yasal zeminine uygun yapanlar ancak yüzde 10-15 civarında” dedi. Özelmacıklı, kira geliri için ev alanların yanı sıra, pandemi sonrası şehir değiştirenlerin, evi kentsel dönüşüme girme sürecinde olanların, gurbetçilerin ve kiracı konumundaki öğrencilerin kısa dönem kiralama modelini seçtiğini kaydetti.
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kira, kira bedeli, sınırlama
kira, kira bedeli, sınırlama

Zam sınırına karşı ev sahiplerinin kiracı tercihi değişti

07:33 05.07.2023
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Kira artışına gelen sınırlama ev sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı.
Geçen yıl başlayan kira sınırlamasında süre bir yıl daha uzatıldı. Buna göre 2 Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşme yenileme döneminde kiracılara en çok yüzde 25 zam yapılacak. Kiracılar düzenlemeden memnun olurken, mülk sahipleri alternatif yollara yöneldi. Kimileri evini boş tutmayı seçerken, kimileri de çözümü kısa dönem kiralamada buldu.
Hürriyet'in haberine göre, son aylarda evlerini kiraya verecek mülk sahipleri ‘haftalık ya da aylık olsun’ diyor. Böylece her kiralamada yeni bir bedel belirleyebilen mülk sahipleri, hem yüzde 25 zam sınırına takılmıyor, hem de tahliye sorununu bertaraf ediyor. Öte yandan kiralık konut arzının sınırlı olduğu bu dönemde, kısa dönem kiralamadaki artış uzun dönem için ev arayan vatandaşları daha da zorluyor.

3-6 aylık seçenek sunuluyor

Geçmiş yıllarda şehrin merkezi ilçelerinde turizm odaklı ilerleyen kısa dönem kiralama sektörü artık çok daha yaygın. İstanbul’un gelişen çeperlerinde dahi kısa dönem kiralık ilanları oldukça fazla. Mülk sahipleri, komisyon karşılığı bu tip kiralama yapan profesyonel şirketlerle ya da emlak ofisleri aracılığıyla kiracı arıyor. Günlük ve haftalık kiralamanın yanında aylık, 3 aylık, 6 aylık seçenekler de sunuluyor.

'Kiralık ilan sayısı yüzde 50 arttı'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son 2 yılda ülke genelinde günlük kiralık ilan sayısının yüzde 50 arttığını söyledi. Son aylarda da yüzde 25 zam sınırı nedeniyle dairesini kiraya vereceklerin eşyalı kısa dönem kiralama modeline yöneldiğini belirten Özelmacıklı, “Konut arzının yetersiz olması nedeniyle bu alandaki büyüme kiralık ev arayanlar için negatif bir durum. Bu nedenle dünyada Airbnb’ye yasak getiren ülkeler oldu. Ülkemizde de hızla büyüyen kısa dönem kiralama sektörü için yasak değil ama sıkı denetim gerekli. Zorunlu olduğu halde maalesef biliyoruz ki kimlik bildirimi yapılmadan evler kiralanıyor. İşi yasal zeminine uygun yapanlar ancak yüzde 10-15 civarında” dedi.
Özelmacıklı, kira geliri için ev alanların yanı sıra, pandemi sonrası şehir değiştirenlerin, evi kentsel dönüşüme girme sürecinde olanların, gurbetçilerin ve kiracı konumundaki öğrencilerin kısa dönem kiralama modelini seçtiğini kaydetti.
Elazığ'da binalarda bulunan kiralık yazısının yerini 'kiralık değildir' yazısı aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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Kira krizinde arabuluculuk dönemi
28 Haziran , 14:12
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