https://sputniknews.com.tr/20230718/israilin-bati-sahrada-fasin-egemenligini-tanima-karari-fasta-tartisma-yaratti-1073640910.html

İsrail'in Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıma kararı Fas'ta tartışma yarattı

İsrail'in Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıma kararı Fas'ta tartışma yarattı

İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanıma kararı ülkede tartışmalara neden oldu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T03:42+0300

2023-07-18T03:42+0300

2023-07-18T03:42+0300

dünya

israil

fas

batı sahra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/17/1044095524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fab3414a24e579b439fdff05cab331fd.jpg

İsrail'in kararını AA muhabirine değerlendiren bazı Faslı vatandaşlar, konunun uluslararası destek çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Faslı hukukçu Abdulali er-Rami, "İsrail'in Sahra'nın Fas'ın egemenliğinde olduğunu tanıması tuhaf değil" diyerek, Fas Kralı 6. Muhammed'in geçen ağustosta Batı Sahra konusunun Fas'ın dünyaya baktığı gözlük olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlattı.Rami, İspanya ve Almanya gibi ülkelerin, toprak bütünlüğünü savunma meselesinde Fas'ın yanında yer aldıklarına işaret etti.Öte yandan bazı akademisyen ve hukukçular ise, kararın İsrail'den gelmesi yönüyle eleştirilerde bulundu.Faslı akademisyen Hişam Bilemin sosyal paylaşım sitesinde kararı "Sahip olmayanın sahip olanı tanıması, saçma bir durum" sözleriyle eleştirerek, İsrail'in Filistin topraklarında olmamasına rağmen hak iddiasına dikkati çekti.Hukukçu ve Adl ve İhsan Cemaati üyesi Hasan Binnacih ise, tanıma kararını "Meşruiyet ve egemenlik arayışının Müslümanların en kutsal, en temiz ve onurlu toprağını işgal eden bir suçlu oluşumdan gelmesi ne kötü bir haldir" ifadeleriyle eleştirdi.Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230630/eski-israil-ulusal-guvenlik-danismani-suudi-arabistanla-normallesme-ulasilacak-bir-hedef-degil-1073049935.html

israil

fas

batı sahra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, fas, batı sahra