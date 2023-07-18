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İsrail'in Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıma kararı Fas'ta tartışma yarattı
İsrail'in Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıma kararı Fas'ta tartışma yarattı
İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanıma kararı ülkede tartışmalara neden oldu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T03:42+0300
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İsrail'in kararını AA muhabirine değerlendiren bazı Faslı vatandaşlar, konunun uluslararası destek çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Faslı hukukçu Abdulali er-Rami, "İsrail'in Sahra'nın Fas'ın egemenliğinde olduğunu tanıması tuhaf değil" diyerek, Fas Kralı 6. Muhammed'in geçen ağustosta Batı Sahra konusunun Fas'ın dünyaya baktığı gözlük olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlattı.Rami, İspanya ve Almanya gibi ülkelerin, toprak bütünlüğünü savunma meselesinde Fas'ın yanında yer aldıklarına işaret etti.Öte yandan bazı akademisyen ve hukukçular ise, kararın İsrail'den gelmesi yönüyle eleştirilerde bulundu.Faslı akademisyen Hişam Bilemin sosyal paylaşım sitesinde kararı "Sahip olmayanın sahip olanı tanıması, saçma bir durum" sözleriyle eleştirerek, İsrail'in Filistin topraklarında olmamasına rağmen hak iddiasına dikkati çekti.Hukukçu ve Adl ve İhsan Cemaati üyesi Hasan Binnacih ise, tanıma kararını "Meşruiyet ve egemenlik arayışının Müslümanların en kutsal, en temiz ve onurlu toprağını işgal eden bir suçlu oluşumdan gelmesi ne kötü bir haldir" ifadeleriyle eleştirdi.Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230630/eski-israil-ulusal-guvenlik-danismani-suudi-arabistanla-normallesme-ulasilacak-bir-hedef-degil-1073049935.html
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israil, fas, batı sahra
israil, fas, batı sahra

İsrail'in Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıma kararı Fas'ta tartışma yarattı

03:42 18.07.2023
© AP Photo / Maya AlleruzzoFas ve İsrail arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
Fas ve İsrail arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanıma kararı ülkede tartışmalara neden oldu.
İsrail'in kararını AA muhabirine değerlendiren bazı Faslı vatandaşlar, konunun uluslararası destek çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Faslı hukukçu Abdulali er-Rami, "İsrail'in Sahra'nın Fas'ın egemenliğinde olduğunu tanıması tuhaf değil" diyerek, Fas Kralı 6. Muhammed'in geçen ağustosta Batı Sahra konusunun Fas'ın dünyaya baktığı gözlük olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlattı.
Rami, İspanya ve Almanya gibi ülkelerin, toprak bütünlüğünü savunma meselesinde Fas'ın yanında yer aldıklarına işaret etti.
Öte yandan bazı akademisyen ve hukukçular ise, kararın İsrail'den gelmesi yönüyle eleştirilerde bulundu.
Faslı akademisyen Hişam Bilemin sosyal paylaşım sitesinde kararı "Sahip olmayanın sahip olanı tanıması, saçma bir durum" sözleriyle eleştirerek, İsrail'in Filistin topraklarında olmamasına rağmen hak iddiasına dikkati çekti.
Hukukçu ve Adl ve İhsan Cemaati üyesi Hasan Binnacih ise, tanıma kararını "Meşruiyet ve egemenlik arayışının Müslümanların en kutsal, en temiz ve onurlu toprağını işgal eden bir suçlu oluşumdan gelmesi ne kötü bir haldir" ifadeleriyle eleştirdi.
Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı duyurulmuştu.
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