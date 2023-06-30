Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suudi Arabistan’la normalleşme ulaşılacak bir hedef değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230630/eski-israil-ulusal-guvenlik-danismani-suudi-arabistanla-normallesme-ulasilacak-bir-hedef-degil-1073049935.html
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suudi Arabistan’la normalleşme ulaşılacak bir hedef değil
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suudi Arabistan’la normalleşme ulaşılacak bir hedef değil
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin "önemli olduğunu ancak ne pahasına... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T23:41+0300
2023-06-30T23:41+0300
dünya
israil
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054414396_0:154:2966:1822_1920x0_80_0_0_19d348516f87bda9bd268c7e9f18120e.jpg
İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile vardığı "Abraham Anlaşmaları"nın mimarlarından biri olarak kabul edilen Ben Shabbat, konuyla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede, "İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açıkça ABD'nin ve Batı'nın çıkarınadır. Bu sayede ABD, Suudi Arabistan'ı güçlenen Çin-İran-Rus ekseninden uzaklaştırabilecek ve yeni dünya düzeninin sınırlarını çizerken bu çerçevede ihtiyaç duyduğu kazanımları elde edecektir." ifadelerine yer verdi.Halihazırda Misgav Ulusal Güvenlik İşleri ve Siyonist Strateji Enstitüsü’nün başkanlığını yürüten Ben Shabbat, Batı Şeria’daki güvenlik konusunda yaşananların, normalleşmeyi yaygınlaştırma konusunda süren temaslara etkisinin öneminin azımsanamayacağını kaydetti.Ben Shabbat, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "Arka bahçeniz yanıyorken (Batı Şeria’da yükselen tansiyon), Suudi Arabistan da dahil olmak üzere yeni normalleşme anlaşmalarını ilerletmek zor, hatta imkansız." şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, normalleşmeyi, "büyük zorluklarla karşı karşıya olan bir adım" olarak nitelendirdi.Normalleşmenin Suudi Arabistan'ı Avrupa, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayacak uluslararası bir lojistik merkez haline getirme olasılığını da beraberinde getirdiği ve bunun küresel ticarette devrim yaratacağı görüşünü savunan Ben-Shabbat, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme konusundaki pozisyonunda belirleyici olmadığını iddia etti.İsral’in 2020'de BAE, Bahreyn ve Fas ile normalleşme anlaşmalarının yapılmasında aktif olarak yer alan Ben Shabbat, "İsrail’in Suudi Arabistan’la normalleşme önemli ancak ne pahasına olursa olsun yapılacak bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.Ben Shabbat, Orta Doğu'da İran'ın nükleer kapasitesini artırması konusunda ve Filistin arenasında güvenlik düzeyinde tavizler verilmesinin somut bir kazanım karşılığında bile olsa ağır bir bedeli olabileceği yorumunu yaptı.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken 28 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da gerilim olmasının "İsrail'in çıkarına olmadığını" söylemişti.Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki "normalleşme olasılıklarıyla ilgilendiğini" ancak normalleşmeyi tamamlamanın "çok zor" olduğunu da belirten Blinken,“Normalleşme bir gecede olmaz ama bu gerçek bir ihtimal ve bunun üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuşmuştu.İsrail medyasında son günlerde yer alan haberlerde ise "İsrail'in Batı Şeria'daki geriliminin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayı zorlaştırdığı" değerlendirmelerine yer verilmişti.Suudi Arabistan, Tel Aviv ile herhangi bir normalleşme sürecinden önce Filistin sorununun çözülmesini şart koşuyor.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla 8 Haziran’da düzenlediği toplantıda, "(İsrail'le) Normalleşme bölgenin çıkarına uygun ancak öncelikle Filistin meselesini ele almak gerekiyor.” demişti.
israil
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054414396_165:0:2801:1977_1920x0_80_0_0_b6e04f28925804f31418122d240a1888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suudi arabistan
israil, suudi arabistan

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suudi Arabistan’la normalleşme ulaşılacak bir hedef değil

23:41 30.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTSuudi Arabistan ve Israil
Suudi Arabistan ve Israil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
Abone olTelegram
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin "önemli olduğunu ancak ne pahasına olursa olsun ulaşılacak bir hedef olmadığını" belirtti. Ben-Shabbat, "Suudi Arabistan’la normalleşme ne pahasına olursa olsun ulaşılacak bir hedef değil" dedi.
İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile vardığı "Abraham Anlaşmaları"nın mimarlarından biri olarak kabul edilen Ben Shabbat, konuyla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede, "İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açıkça ABD'nin ve Batı'nın çıkarınadır. Bu sayede ABD, Suudi Arabistan'ı güçlenen Çin-İran-Rus ekseninden uzaklaştırabilecek ve yeni dünya düzeninin sınırlarını çizerken bu çerçevede ihtiyaç duyduğu kazanımları elde edecektir." ifadelerine yer verdi.
Halihazırda Misgav Ulusal Güvenlik İşleri ve Siyonist Strateji Enstitüsü’nün başkanlığını yürüten Ben Shabbat, Batı Şeria’daki güvenlik konusunda yaşananların, normalleşmeyi yaygınlaştırma konusunda süren temaslara etkisinin öneminin azımsanamayacağını kaydetti.
Ben Shabbat, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "Arka bahçeniz yanıyorken (Batı Şeria’da yükselen tansiyon), Suudi Arabistan da dahil olmak üzere yeni normalleşme anlaşmalarını ilerletmek zor, hatta imkansız." şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, normalleşmeyi, "büyük zorluklarla karşı karşıya olan bir adım" olarak nitelendirdi.
Normalleşmenin Suudi Arabistan'ı Avrupa, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayacak uluslararası bir lojistik merkez haline getirme olasılığını da beraberinde getirdiği ve bunun küresel ticarette devrim yaratacağı görüşünü savunan Ben-Shabbat, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme konusundaki pozisyonunda belirleyici olmadığını iddia etti.
İsral’in 2020'de BAE, Bahreyn ve Fas ile normalleşme anlaşmalarının yapılmasında aktif olarak yer alan Ben Shabbat, "İsrail’in Suudi Arabistan’la normalleşme önemli ancak ne pahasına olursa olsun yapılacak bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ben Shabbat, Orta Doğu'da İran'ın nükleer kapasitesini artırması konusunda ve Filistin arenasında güvenlik düzeyinde tavizler verilmesinin somut bir kazanım karşılığında bile olsa ağır bir bedeli olabileceği yorumunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken 28 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da gerilim olmasının "İsrail'in çıkarına olmadığını" söylemişti.
Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki "normalleşme olasılıklarıyla ilgilendiğini" ancak normalleşmeyi tamamlamanın "çok zor" olduğunu da belirten Blinken,“Normalleşme bir gecede olmaz ama bu gerçek bir ihtimal ve bunun üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuşmuştu.
İsrail medyasında son günlerde yer alan haberlerde ise "İsrail'in Batı Şeria'daki geriliminin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayı zorlaştırdığı" değerlendirmelerine yer verilmişti.
Suudi Arabistan, Tel Aviv ile herhangi bir normalleşme sürecinden önce Filistin sorununun çözülmesini şart koşuyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla 8 Haziran’da düzenlediği toplantıda, "(İsrail'le) Normalleşme bölgenin çıkarına uygun ancak öncelikle Filistin meselesini ele almak gerekiyor.” demişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала