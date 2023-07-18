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https://sputniknews.com.tr/20230718/hazine-iki-tahvilde-487-milyar-tl-borclandi-1073680163.html
Hazine iki tahvilde 4.87 milyar TL borçlandı
Hazine iki tahvilde 4.87 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 866,2 milyon lira borçlanmaya gitti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:55+0300
2023-07-18T22:55+0300
ekonomi
türkiye
tahvil
tahviller
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde yaklaşık 4.9 milyar lira borçlandı.Bakanlık, düzenlediği ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.Nominal teklifin 1 milyar 265 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 325 milyon lira, net satış 267 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 17,39, bileşik faiz ise yüzde 17,05 oldu.Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​İkinci ihalede ise 7 yıl (2513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.Nominal teklifin 3 milyar 122 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 44 milyon lira, net satış 1 milyar 774,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,62 oldu.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece, 2 ihalede toplam 4 milyar 866,2 milyon lira borçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusyanin-dis-borcu-2006nin-sonundan-bu-yana-en-dip-seviyesini-yeniledi-1073519349.html
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türkiye, tahvil, tahviller, hazine ve maliye bakanlığı
türkiye, tahvil, tahviller, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine iki tahvilde 4.87 milyar TL borçlandı

22:55 18.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 866,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde yaklaşık 4.9 milyar lira borçlandı.
Bakanlık, düzenlediği ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
Nominal teklifin 1 milyar 265 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 325 milyon lira, net satış 267 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 17,39, bileşik faiz ise yüzde 17,05 oldu.
Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​
İkinci ihalede ise 7 yıl (2513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
Nominal teklifin 3 milyar 122 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 44 milyon lira, net satış 1 milyar 774,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,62 oldu.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece, 2 ihalede toplam 4 milyar 866,2 milyon lira borçlandı.
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