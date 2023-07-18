https://sputniknews.com.tr/20230718/hazine-iki-tahvilde-487-milyar-tl-borclandi-1073680163.html

Hazine iki tahvilde 4.87 milyar TL borçlandı

Hazine iki tahvilde 4.87 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 866,2 milyon lira borçlanmaya gitti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T22:55+0300

2023-07-18T22:55+0300

2023-07-18T22:55+0300

ekonomi

türkiye

tahvil

tahviller

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde yaklaşık 4.9 milyar lira borçlandı.Bakanlık, düzenlediği ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.Nominal teklifin 1 milyar 265 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 325 milyon lira, net satış 267 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 17,39, bileşik faiz ise yüzde 17,05 oldu.Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​İkinci ihalede ise 7 yıl (2513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.Nominal teklifin 3 milyar 122 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 44 milyon lira, net satış 1 milyar 774,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,62 oldu.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece, 2 ihalede toplam 4 milyar 866,2 milyon lira borçlandı.

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