https://sputniknews.com.tr/20230713/rusyanin-dis-borcu-2006nin-sonundan-bu-yana-en-dip-seviyesini-yeniledi-1073519349.html
Rusya'nın dış borcu 2006'nın sonundan bu yana en dip seviyesini yeniledi
Rusya'nın dış borcu 2006'nın sonundan bu yana en dip seviyesini yeniledi
Rusya Merkez Bankası, yılın başından bu yana ülkenin dış borcunun 33 milyar dolar azalarak 347.7 milyar dolara gerilediği bildirdi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:35+0300
2023-07-13T21:35+0300
2023-07-13T21:37+0300
rusya
dış borç
dünya
rusya merkez bankası
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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin dış borcu, 2023’ün başından bu yana gerileyerek 347.7 milyar dolar oldu, bu 2006 yılından bu yana görülen en dip seviye oldu.Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre Rusya Federasyonu'nun dış borcu, 2023'ün başından bu yana 33 milyar ABD doları veya yüzde 8.7 oranında azalarak 1 Temmuz 2023 itibarıyla 347.7 milyar ABD doları oldu” ifadelerine yer verildi.Düzenleyici, bu dinamiklerin büyük ölçüde borçlanma araçları ve doğrudan yatırımlar ile ilgili yükümlülüklerin azalmasından kaynaklandığını kaydetti.Açıklamaya göre ayrıca yerleşik olmayanların devlet tahvillerini satması sonucu devlet kurumlarının borçlarındaki azalma da önemli rol oynadı.Bankanın verilerine göre 2006 sonunda 313.2 milyar dolar olan dış borç, 2007 yılının ilk çeyreği sonunda 355.6 milyar dolara yükseldi. Böylelikle bu yılki rakam, 2006 sonundan bu yana en düşük seviyeye gelindiğini gösterdi.
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rusya, dış borç, rusya merkez bankası
rusya, dış borç, rusya merkez bankası
Rusya'nın dış borcu 2006'nın sonundan bu yana en dip seviyesini yeniledi
21:35 13.07.2023 (güncellendi: 21:37 13.07.2023) Abone ol
Rusya Merkez Bankası, yılın başından bu yana ülkenin dış borcunun 33 milyar dolar azalarak 347.7 milyar dolara gerilediği bildirdi.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin dış borcu, 2023’ün başından bu yana gerileyerek 347.7 milyar dolar oldu, bu 2006 yılından bu yana görülen en dip seviye oldu.
Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre Rusya Federasyonu'nun dış borcu, 2023'ün başından bu yana 33 milyar ABD doları veya yüzde 8.7 oranında azalarak 1 Temmuz 2023 itibarıyla 347.7 milyar ABD doları oldu” ifadelerine yer verildi.
Düzenleyici, bu dinamiklerin büyük ölçüde borçlanma araçları ve doğrudan yatırımlar ile ilgili yükümlülüklerin azalmasından kaynaklandığını kaydetti.
Açıklamaya göre ayrıca yerleşik olmayanların devlet tahvillerini satması sonucu devlet kurumlarının borçlarındaki azalma da önemli rol oynadı.
Bankanın verilerine göre 2006 sonunda 313.2 milyar dolar olan dış borç, 2007 yılının ilk çeyreği sonunda 355.6 milyar dolara yükseldi. Böylelikle bu yılki rakam, 2006 sonundan bu yana en düşük seviyeye gelindiğini gösterdi.