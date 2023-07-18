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Djokovic'ten Wimbledon şampiyonu Alcaraz'a övgü
Djokovic'ten Wimbledon şampiyonu Alcaraz'a övgü
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybeden Sırp Novak Djokovic, rakibinin dünyanın en... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T02:47+0300
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spor
novak djokovic
carlos alcaraz
wimbledon
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Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray'nin ardından 2002'den bu yana Wimbledon'da kupaya ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelen dünya 1 numarası 20 yaşındaki Alcaraz, final maçında gösterdiği üstün performansla sporseverlerin yanı sıra finaldeki rakibi Djokovic'ten de büyük övgüler aldı.İngiliz basınına konuşan 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz ile aralarında yeni bir rekabetin başlayabileceği yönündeki değerlendirmeye gülerek, "Böyle bir rekabetin başlaması, tamamen benim çıkarıma olur. Alcaraz'ın adını, tenis dünyası uzun yıllar duyacak. Ben ise daha ne kadar bu seviyede kalabilirim, bilmiyorum. Daha önce birbirimizle üç maça çıktık ve hepsi de birbirine yakın geçti. ABD Açık'ta da umarım karşılaşırız" ifadelerini kullandı.Rakibinin, toprağın ardından çim kortta da kendini kanıtladığını vurgulayan Djokovic, "Çim korta bu kadar çabuk alışmasını ve büyük başarılara ulaşmasını beklemiyordum. Artık dünyanın en iyisi olduğunu, şüphesiz kanıtladı. Her tip kortta harika maçlar çıkarıyor ve bugün geldiği yeri fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Tenis tarihinin son 20 yılına damga vuran kendisinin yanı sıra Nadal ve Federer'deki en iyi özelliklerin, Alcaraz'da toplandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını kaydeden Djokovic, şöyle konuştu: "Sanırım son 12 aydır en çok duyduğum şey, Alcaraz'ın Roger, Rafa ve benim bazı özelliklerimi kendi oyununda topladığı oldu. Buna katılıyorum. Sanırım Alcaraz, üçümüzün en iyi özelliklerinin birleşiminden oluşuyor. 20 yaşında birine göre, zihinsel direnci ve olgunluğu çok etkileyici. İspanyol boğası gibi mücadeleci ruhu ve yıpratıcı defansı, yıllar içinde sadece Rafa da gördüm. Kesme 'backhand' vuruşları ise benimkine çok benziyor. İki elle topa backhand vururken defans yapabilmek, benim yıllar içinde geliştirdiğim bir şeydi. Ama onda, şimdiden var. Tekniği ise Roger'e yakın. Dürüst olmam gerekirse, onun gibi birisiyle hiç oynamadım. Roger ve Rafa'nın belirli güçlü ve zayıf yanları vardır. Carlos ise komple bir oyuncu. Her duruma uyum sağlayabilmek, istikrarın anahtarıdır ve her tip kortta başarı getirir."
https://sputniknews.com.tr/20230716/wimbledonda-djokovici-yenen-20-yasindaki-alcaraz-sampiyon-oldu-1073593752.html
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novak djokovic, carlos alcaraz, wimbledon
novak djokovic, carlos alcaraz, wimbledon

Djokovic'ten Wimbledon şampiyonu Alcaraz'a övgü

02:47 18.07.2023
© AANovak Djokovic, Carlos Alcaraz
Novak Djokovic, Carlos Alcaraz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybeden Sırp Novak Djokovic, rakibinin dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladığını söyledi.
Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray'nin ardından 2002'den bu yana Wimbledon'da kupaya ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelen dünya 1 numarası 20 yaşındaki Alcaraz, final maçında gösterdiği üstün performansla sporseverlerin yanı sıra finaldeki rakibi Djokovic'ten de büyük övgüler aldı.
İngiliz basınına konuşan 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz ile aralarında yeni bir rekabetin başlayabileceği yönündeki değerlendirmeye gülerek, "Böyle bir rekabetin başlaması, tamamen benim çıkarıma olur. Alcaraz'ın adını, tenis dünyası uzun yıllar duyacak. Ben ise daha ne kadar bu seviyede kalabilirim, bilmiyorum. Daha önce birbirimizle üç maça çıktık ve hepsi de birbirine yakın geçti. ABD Açık'ta da umarım karşılaşırız" ifadelerini kullandı.
Rakibinin, toprağın ardından çim kortta da kendini kanıtladığını vurgulayan Djokovic, "Çim korta bu kadar çabuk alışmasını ve büyük başarılara ulaşmasını beklemiyordum. Artık dünyanın en iyisi olduğunu, şüphesiz kanıtladı. Her tip kortta harika maçlar çıkarıyor ve bugün geldiği yeri fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Tenis tarihinin son 20 yılına damga vuran kendisinin yanı sıra Nadal ve Federer'deki en iyi özelliklerin, Alcaraz'da toplandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını kaydeden Djokovic, şöyle konuştu: "Sanırım son 12 aydır en çok duyduğum şey, Alcaraz'ın Roger, Rafa ve benim bazı özelliklerimi kendi oyununda topladığı oldu. Buna katılıyorum. Sanırım Alcaraz, üçümüzün en iyi özelliklerinin birleşiminden oluşuyor. 20 yaşında birine göre, zihinsel direnci ve olgunluğu çok etkileyici. İspanyol boğası gibi mücadeleci ruhu ve yıpratıcı defansı, yıllar içinde sadece Rafa da gördüm. Kesme 'backhand' vuruşları ise benimkine çok benziyor. İki elle topa backhand vururken defans yapabilmek, benim yıllar içinde geliştirdiğim bir şeydi. Ama onda, şimdiden var. Tekniği ise Roger'e yakın. Dürüst olmam gerekirse, onun gibi birisiyle hiç oynamadım. Roger ve Rafa'nın belirli güçlü ve zayıf yanları vardır. Carlos ise komple bir oyuncu. Her duruma uyum sağlayabilmek, istikrarın anahtarıdır ve her tip kortta başarı getirir."
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
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Wimbledon'da Djokovic'i yenen 20 yaşındaki Alcaraz şampiyon oldu
16 Temmuz, 21:37
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