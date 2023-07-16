https://sputniknews.com.tr/20230716/wimbledonda-djokovici-yenen-20-yasindaki-alcaraz-sampiyon-oldu-1073593752.html
Wimbledon'da Djokovic'i yenen 20 yaşındaki Alcaraz şampiyon oldu
Wimbledon'da Djokovic'i yenen 20 yaşındaki Alcaraz şampiyon oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenerek... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T21:37+0300
2023-07-16T21:37+0300
2023-07-16T21:37+0300
spor
wimbledon
carlos alcaraz
novak djokovic
tenis
şampiyon
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230715/wimbledonda-marketa-vondrousova-tek-kadinlarda-sampiyon-oldu-1073570107.html
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wimbledon, carlos alcaraz, novak djokovic, tenis, şampiyon
wimbledon, carlos alcaraz, novak djokovic, tenis, şampiyon
Wimbledon'da Djokovic'i yenen 20 yaşındaki Alcaraz şampiyon oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.
İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.
Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.
Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.
Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.
Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.