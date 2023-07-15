https://sputniknews.com.tr/20230715/wimbledonda-marketa-vondrousova-tek-kadinlarda-sampiyon-oldu-1073570107.html

Wimbledon'da Marketa Vondrousova tek kadınlarda şampiyon oldu

Wimbledon'da Marketa Vondrousova tek kadınlarda şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T17:58+0300

2023-07-15T17:58+0300

2023-07-15T17:58+0300

spor

wimbledon

wimbledon tenis turnuvası

tenis turnuvası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0f/1073570194_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b52d14c8f9a85176060e191a8b3f115.jpg

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar finalinde, 6 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya 42 numarası Vondrousova karşılaştı.Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette 4-2 geriye düşmesine rağmen 6-4'lük sonuçla galip gelen Vondrousova, mücadelede 1-0 öne geçti.İkinci sete servis kırdırarak giren Jabeur, sonrasında toparlanarak durumu 3-1 yaptı. Jabeur'ün maç boyunca yaptığı kritik hataları iyi değerlendiren Vondrousova, bu kez de 3-1'den geri dönmeyi başardı. İkinci seti de 6-4 kazanan Çek tenisçi, bir saat 20 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çek raket, açık dönemde seribaşı olmadan Wimbledon şampiyonluğu elde eden ilk kadın tenisçi oldu. Vondrousova ayrıca kadınlarda en düşük dünya sıralamasıyla Wimbledon şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanını aldı.Jabeur ise Wimbledon'da üst üste iki olmak üzere kariyerinin üçüncü grand slam finalini de kaybetti.

wimbledon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, tenis turnuvası