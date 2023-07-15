https://sputniknews.com.tr/20230715/wimbledonda-marketa-vondrousova-tek-kadinlarda-sampiyon-oldu-1073570107.html
Wimbledon'da Marketa Vondrousova tek kadınlarda şampiyon oldu
Wimbledon'da Marketa Vondrousova tek kadınlarda şampiyon oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T17:58+0300
2023-07-15T17:58+0300
2023-07-15T17:58+0300
spor
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
tenis turnuvası
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar finalinde, 6 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya 42 numarası Vondrousova karşılaştı.Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette 4-2 geriye düşmesine rağmen 6-4'lük sonuçla galip gelen Vondrousova, mücadelede 1-0 öne geçti.İkinci sete servis kırdırarak giren Jabeur, sonrasında toparlanarak durumu 3-1 yaptı. Jabeur'ün maç boyunca yaptığı kritik hataları iyi değerlendiren Vondrousova, bu kez de 3-1'den geri dönmeyi başardı. İkinci seti de 6-4 kazanan Çek tenisçi, bir saat 20 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çek raket, açık dönemde seribaşı olmadan Wimbledon şampiyonluğu elde eden ilk kadın tenisçi oldu. Vondrousova ayrıca kadınlarda en düşük dünya sıralamasıyla Wimbledon şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanını aldı.Jabeur ise Wimbledon'da üst üste iki olmak üzere kariyerinin üçüncü grand slam finalini de kaybetti.
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Wimbledon'da Marketa Vondrousova tek kadınlarda şampiyon oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar finalinde, 6 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya 42 numarası Vondrousova karşılaştı.
Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette 4-2 geriye düşmesine rağmen 6-4'lük sonuçla galip gelen Vondrousova, mücadelede 1-0 öne geçti.
İkinci sete servis kırdırarak giren Jabeur, sonrasında toparlanarak durumu 3-1 yaptı. Jabeur'ün maç boyunca yaptığı kritik hataları iyi değerlendiren Vondrousova, bu kez de 3-1'den geri dönmeyi başardı. İkinci seti de 6-4 kazanan Çek tenisçi, bir saat 20 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çek raket, açık dönemde seribaşı olmadan Wimbledon şampiyonluğu elde eden ilk kadın tenisçi oldu. Vondrousova ayrıca kadınlarda en düşük dünya sıralamasıyla Wimbledon şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanını aldı.
Jabeur ise Wimbledon'da üst üste iki olmak üzere kariyerinin üçüncü grand slam finalini de kaybetti.