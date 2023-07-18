https://sputniknews.com.tr/20230718/beyoglunda-sebebi-bilinmeyen-patlama-panige-neden-oldu-1073641279.html
Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu
Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu
Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bahçesinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T06:15+0300
2023-07-18T06:15+0300
2023-07-18T06:15+0300
türkiye
beyoğlu
patlama
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Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama sesi duyuldu.Patlama sesi sonrası çevre sakinleri tarafından durum polise bildirildi.Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina bahçesinde ve çevresinde inceleme yaptı.Binanın bodrum katında hasara yol açtığı belirlenen patlamanın sebebi araştırılıyor.
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beyoğlu, patlama, taksim
Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu
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Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bahçesinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama sesi duyuldu.
Patlama sesi sonrası çevre sakinleri tarafından durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina bahçesinde ve çevresinde inceleme yaptı.
Binanın bodrum katında hasara yol açtığı belirlenen patlamanın sebebi araştırılıyor.