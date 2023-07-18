https://sputniknews.com.tr/20230718/beyoglunda-sebebi-bilinmeyen-patlama-panige-neden-oldu-1073641279.html

Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda sebebi bilinmeyen patlama paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bahçesinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T06:15+0300

2023-07-18T06:15+0300

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türkiye

beyoğlu

patlama

taksim

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Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama sesi duyuldu.Patlama sesi sonrası çevre sakinleri tarafından durum polise bildirildi.Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina bahçesinde ve çevresinde inceleme yaptı.Binanın bodrum katında hasara yol açtığı belirlenen patlamanın sebebi araştırılıyor.

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türkiye

beyoğlu

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