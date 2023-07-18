https://sputniknews.com.tr/20230718/basbakan-duyurdu-ingilterede-okullarda-is-bulma-garantisi-olmayan-bolumlere-sinirlama-geliyor-1073647137.html
Başbakan duyurdu: İngiltere'de okullarda iş bulma garantisi olmayan bölümlere sınırlama geliyor
Başbakan duyurdu: İngiltere'de okullarda iş bulma garantisi olmayan bölümlere sınırlama geliyor
İngiltere Başbakanı Sunak, üniversiteden mezun olduğunda iş garantisi olmayan bölümlere öğrenci alımını kısıtlama getirileceğini söyledi. İlerleyen dönemlerde... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:18+0300
2023-07-18T11:18+0300
2023-07-18T11:18+0300
dünya
ingiltere
rishi sunak
üniversite
öğrenci
okul
bölüm
iş
kısıtlama
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu ve 'düşük ölçüde' dereceler alarak üniversitelere giren öğrencilerin sayısına kısıtlama getirecek. Buna göre, mezun olduktan sonra iş bulma garantisinin yüksek olmadığı bölümlerde sınırlandırmaya gidilecek. İngiltere Başbakanı Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin 'soygun' yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti. Plana göre, Öğrenci Ofisi'nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek.Sunak, bu kararın ana mesajını "Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" sözleriyle özetledi.Habertürk'ün aktardığına göre, bazı insanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Başbakan, "Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor" dedi.Eğitim Bakanı Robert Halfon ise söz konusu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmayacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunak-saglik-sistemindeki-krizin-cozumu-icin-yeni-yasa-cikacak-1065395439.html
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ingiltere, rishi sunak, üniversite, öğrenci, okul, bölüm, iş, kısıtlama
ingiltere, rishi sunak, üniversite, öğrenci, okul, bölüm, iş, kısıtlama
Başbakan duyurdu: İngiltere'de okullarda iş bulma garantisi olmayan bölümlere sınırlama geliyor
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İngiltere Başbakanı Sunak, üniversiteden mezun olduğunda iş garantisi olmayan bölümlere öğrenci alımını kısıtlama getirileceğini söyledi. İlerleyen dönemlerde bu bölümlerin kapatılacağı mesajını veren Sunak, bu uygulamanın asıl amacının ise "Başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" sözleriyle açıkladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu ve 'düşük ölçüde' dereceler alarak üniversitelere giren öğrencilerin sayısına kısıtlama getirecek.
Buna göre, mezun olduktan sonra iş bulma garantisinin yüksek olmadığı bölümlerde sınırlandırmaya gidilecek.
İngiltere Başbakanı Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin 'soygun' yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti.
Plana göre, Öğrenci Ofisi'nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek.
Sunak, bu kararın ana mesajını "Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" sözleriyle özetledi.
Habertürk'ün aktardığına göre, bazı insanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Başbakan, "Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor" dedi.
Eğitim Bakanı Robert Halfon ise söz konusu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmayacağının altını çizdi.