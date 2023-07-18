https://sputniknews.com.tr/20230718/basbakan-duyurdu-ingilterede-okullarda-is-bulma-garantisi-olmayan-bolumlere-sinirlama-geliyor-1073647137.html

Başbakan duyurdu: İngiltere'de okullarda iş bulma garantisi olmayan bölümlere sınırlama geliyor

Başbakan duyurdu: İngiltere'de okullarda iş bulma garantisi olmayan bölümlere sınırlama geliyor

İngiltere Başbakanı Sunak, üniversiteden mezun olduğunda iş garantisi olmayan bölümlere öğrenci alımını kısıtlama getirileceğini söyledi. İlerleyen dönemlerde... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T11:18+0300

2023-07-18T11:18+0300

2023-07-18T11:18+0300

dünya

ingiltere

rishi sunak

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öğrenci

okul

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iş

kısıtlama

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu ve 'düşük ölçüde' dereceler alarak üniversitelere giren öğrencilerin sayısına kısıtlama getirecek. Buna göre, mezun olduktan sonra iş bulma garantisinin yüksek olmadığı bölümlerde sınırlandırmaya gidilecek. İngiltere Başbakanı Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin 'soygun' yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti. Plana göre, Öğrenci Ofisi'nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek.Sunak, bu kararın ana mesajını "Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" sözleriyle özetledi.Habertürk'ün aktardığına göre, bazı insanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Başbakan, "Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor" dedi.Eğitim Bakanı Robert Halfon ise söz konusu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmayacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunak-saglik-sistemindeki-krizin-cozumu-icin-yeni-yasa-cikacak-1065395439.html

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ingiltere, rishi sunak, üniversite, öğrenci, okul, bölüm, iş, kısıtlama