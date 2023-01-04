https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunak-saglik-sistemindeki-krizin-cozumu-icin-yeni-yasa-cikacak-1065395439.html

İngiltere Başbakanı Sunak: Sağlık sistemindeki krizin çözümü için yeni yasa çıkacak

İngiltere Başbakanı Sunak: Sağlık sistemindeki krizin çözümü için yeni yasa çıkacak

İngiltere Başbakanı Sunak, bu yıl enflasyonu yarıya indirme, hastanelerdeki uzun bekleme sürelerini azaltma ve yasadışı göçmenlerin teknelerini durdurmak için... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T23:58+0300

2023-01-04T23:58+0300

2023-01-04T23:58+0300

dünya

rishi sunak

ingiltere

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yeni yılda yaptığı ilk konuşmada, 2023 vizyonu ve önceliklerinin yanı sıra sağlık sisteminde yaşanan kriz ve farklı sektörde devam eden grevlere değindi.Başbakan Sunak, ülke genelinde acil servislerde yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu, insanların hastanelerin dışında sıraya giren ambulansları gördüklerinde endişelenmelerinin anlaşılır olduğunu anlattı.Sağlık sisteminde yaşanan krize ilişkin acil önlem alacaklarını, hastanelerdeki yatak kapasitelerini ve evde bakım hizmetlerini artıracaklarını belirten Sunak, ayrıca, hastanelerdeki yatak doluluk oranını azaltacaklarını, acil servis ve ambulanslardaki gecikmeler için de başka planlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.'Küçük göçmen teknelerini durdurmak için yeni yasalar çıkaracağız'Ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlara ilişkin de 5 vaatte bulunan Sunak, şöyle devam etti:Eğitim konusuna da değinerek, İngiltere'de öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik dersi almasını istediklerini, halihazırda 16-19 yaşındakilerin sadece yarısının matematik eğitimi aldığına işaret eden Sunak, sayısal beceriyi eğitim sisteminin merkezi bir hedefi haline getireceklerinin altını çizdi.Sunak, "Bu, herkes için matematikte zorunlu A seviyesi anlamına gelmiyor, ancak, 18 yaşına kadar çocukların matematik eğitimi alması için sektörle birlikte çalışacağız" dedi.'Hemşirelerin yüzde 19'luk maaş artışı talebi karşılanabilir değil'Sunak, maaş artışı talebinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geçen ay greve giden hemşirelerle ilgili yöneltilen bir soruyu, "Yüzde 19'luk bir maaş artışı talebi karşılanabilir değil. Kimsenin yüzde 19'luk bir maaş artışının karşılanabilir olduğunu düşündüğünü sanmıyorum fakat, bu diyalog kurmamamız gerektiği anlamına gelmez. Görüşmeler yapmalıyız" diye yanıtladı.'Halk neden sizin seleflerinizden farklı olduğuna inansın?'İngiltere Başbakanı Sunak, konuşmasının ardından bir gazetecinin "13 yıllık Muhafazakar Parti yönetimi sırasında daha önce birçok kez duydukları ülkeyi nasıl değiştirebileceğinize dair daha fazla vaat veriyorsunuz. Asıl sorum şu ki, halk neden sizin seleflerinizin herhangi birinden farklı olduğuna inansın?" sorusunu yanıtladı.Rishi Sunak, Kovid-19 salgını sırasında Maliye Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

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rishi sunak, ingiltere