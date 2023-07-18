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https://sputniknews.com.tr/20230718/bakan-koca-61-vatandasimizdan-4unun-tedavisi-devam-ediyor-1073678817.html
Bakan Koca: 61 vatandaşımızdan 4’ünün tedavisi devam ediyor
Bakan Koca: 61 vatandaşımızdan 4’ünün tedavisi devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de orman yangınlarından etkilenerek hastanelere sevk edilen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü İğdeli Mahallesi'nde 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Koca, orman yangılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-3-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073676639.html
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fahrettin koca, orman yangını, çanakkale, yaralı
fahrettin koca, orman yangını, çanakkale, yaralı

Bakan Koca: 61 vatandaşımızdan 4’ünün tedavisi devam ediyor

22:13 18.07.2023 (güncellendi: 22:19 18.07.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de orman yangınlarından etkilenerek hastanelere sevk edilen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü İğdeli Mahallesi'nde 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sağlık Bakanı Koca, orman yangılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
TÜRKİYE
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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