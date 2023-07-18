https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-3-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073676639.html

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T20:57+0300

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türkiye

çanakkale

orman yangını

kontrol

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.Yumaklı, Twitter hesabından, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.Bakan Yumaklı, mesajında, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verdi.Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendiÇanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi.Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.Anadolu Ajansı ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.

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çanakkale, orman yangını, kontrol