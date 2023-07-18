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https://sputniknews.com.tr/20230718/ayilar-koyluleri-canindan-bezdirdi-agaclardan-meyve-toplayamiyoruz-1073664204.html
Ayılar köylüleri canından bezdirdi: 'Ağaçlardan meyve toplayamıyoruz'
Ayılar köylüleri canından bezdirdi: 'Ağaçlardan meyve toplayamıyoruz'
Artvin’in Şavşat ilçesinde her akşam ayıların köye geldiğini ve meyve ağaçlarına zarar verdiğini söylen vatandaşlar, yardım istedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:53+0300
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yaşam
türkiye
ayı
artvin
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Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köy sakinlerinin son günlerde ayılarla başları dertte. Ayıların her akşam köye geldiğini ifade eden vatandaşlar, meyve ağaçlarını kırıp zarar verdiklerini söyledi. Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, ayının kendisine ait kiraz ağacına çıkarak hem kirazları yiyen hem de dallarını kırdığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Köy halkının hayvan sever olduğunu ifade eden Aydın, ayılar zarar vermediklerini fakat her akşam ormanlık alandan köye geldiklerini ve korku içinde yaşadıklarını söyledi."Ayılarla başımız dertte" diyen Aydın, "Ayılardan çok derdimiz var, ne yapacağız ne olacak bilmiyorum. Hiç meyve toplayamıyoruz. Kiraz ağacımın her tarafını kırdı. Karşıda ormanlık var, bu köye çok yakın. Akşam saat 18.00 oluyor, ayılar kapımızda. Kovuyoruz, gitmiyorlar. Biz de hayvanların ölmesini istemediğimizden onlara zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı. "Ya bunları bir tarafta saklasınlar ya baksınlar ya da sahip olsunlar" diyerek yetkililere seslenen Aydın, "Bugün kiraz ağacını kırdı, yarın erik yetişecek, daha sonra armut. Köyde korku içinde yaşıyoruz. Gece dışarı çıkamaz olduk. Devlet bize nasıl yardımcı olur bilmiyorum. Buna çözüm istiyoruz. Devlet bu ayılardan bizi kurtarırsa memnun oluruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/turkiyede-ayi-populasyonu-artti-1073582146.html
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Ayılar köylüleri canından bezdirdi: 'Ağaçlardan meyve toplayamıyoruz'
Ayılar köylüleri canından bezdirdi: 'Ağaçlardan meyve toplayamıyoruz'
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türkiye, ayı, artvin, video
türkiye, ayı, artvin, video

Ayılar köylüleri canından bezdirdi: 'Ağaçlardan meyve toplayamıyoruz'

14:53 18.07.2023 (güncellendi: 14:57 18.07.2023)
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Artvin’in Şavşat ilçesinde her akşam ayıların köye geldiğini ve meyve ağaçlarına zarar verdiğini söylen vatandaşlar, yardım istedi.
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köy sakinlerinin son günlerde ayılarla başları dertte. Ayıların her akşam köye geldiğini ifade eden vatandaşlar, meyve ağaçlarını kırıp zarar verdiklerini söyledi. Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, ayının kendisine ait kiraz ağacına çıkarak hem kirazları yiyen hem de dallarını kırdığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Köy halkının hayvan sever olduğunu ifade eden Aydın, ayılar zarar vermediklerini fakat her akşam ormanlık alandan köye geldiklerini ve korku içinde yaşadıklarını söyledi.
"Ayılarla başımız dertte" diyen Aydın, "Ayılardan çok derdimiz var, ne yapacağız ne olacak bilmiyorum. Hiç meyve toplayamıyoruz. Kiraz ağacımın her tarafını kırdı. Karşıda ormanlık var, bu köye çok yakın. Akşam saat 18.00 oluyor, ayılar kapımızda. Kovuyoruz, gitmiyorlar. Biz de hayvanların ölmesini istemediğimizden onlara zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı. "Ya bunları bir tarafta saklasınlar ya baksınlar ya da sahip olsunlar" diyerek yetkililere seslenen Aydın, "Bugün kiraz ağacını kırdı, yarın erik yetişecek, daha sonra armut. Köyde korku içinde yaşıyoruz. Gece dışarı çıkamaz olduk. Devlet bize nasıl yardımcı olur bilmiyorum. Buna çözüm istiyoruz. Devlet bu ayılardan bizi kurtarırsa memnun oluruz” dedi.
Türkiye’de ayı popülasyonu arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
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